Inda: «Si el Madrid pierde en Grecia, Xabi tiene complicada su continuidad»

Eduardo Inda acudió, como cada lunes, al plató de El Chiringuito de Jugones, donde tiene su habitual sección exclusivas. El director de OKDIARIO desveló una última hora del Real Madrid tras el empate sufrido en el Martínez Valero frente al Elche, donde la figura de Xabi Alonso ha vuelto a quedar tocada, ya que los últimos resultados de los de Concha Espina no han sido buenos…y el calendario no invita al optimismo

«Situación, absolutamente, límite», comenzó desvelando Eduardo Inda desde su asiento en el plató de El Chiringuito. «Creo que si el miércoles pierde en Grecia, Xabi Alonso puede tener complicada su continuidad. He de recordar que hay un partido contra el Girona, ante el Athletic y otro a vida o muerte frente al Manchester City en el Bernabéu», añadió el director de OKDIARIO en el programa que presenta Josep Pedrerol.

«El calendario no es propicio para la suerte del entrenador del Real Madrid, del cual tengo una buena opinión», explicó Eduardo Inda ante la atenta mirada de todos los tertulianos. «Si perdiesen contra el Olympiacos podrían estar fuera de los ocho primeros en esta fase de la Champions League», continuó explicando el director de OKDIARIO en el programa deportivo que se emite en Mega.

El Real Madrid suma tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. Todo comenzó antes del parón en la Champions League, donde los pupilos de Xabi Alonso cayeron por 1-0 frente al Liverpool en Anfield, un pinchazo que podía llegar a ser comprensible porque se trataba de una de las salidas más complicadas del año. Lo que no ha sentado nada bien en el Santiago Bernabéu han sido los dos empates que vinieron a continuación. Primero, frente al Rayo Vallecano y posteriormente ante el Elche.

Obviamente, estos resultados no han gustado a los futbolistas ni a la cúpula de la entidad de Chamartín. El debate sobre la pérdida de confianza de los futbolistas del Real Madrid en Xabi Alonso y la relación con ciertos futbolistas, como con Vinicius, está bastante tocada. El gran ejemplo de esta ruptura lo encontramos en el Clásico, con los aspavientos que el brasileño hizo al ser sustituido y por los que tuvo que acabar pidiendo perdón a todos, menos al tolosarra.

Este miércoles el Real Madrid viaja a Grecia para enfrentarse al Olympiacos y Xabi Alonso estará siendo examinado con lupa por parte de la directiva. Posteriormente el cuadro merengue tendrá que afrontar otras dos salidas complicadas, una a Montilivi para medirse al Girona y la otra para visitar San Mamés contra el Athletic. Después les tocará dos partidos en el Santiago Bernabéu, uno ante el Celta y otro contra el Manchester City de Pep Guardiola, por lo que al técnico vasco le esperan varias semanas complicadas si no saca los resultados que esperan en Chamartín.