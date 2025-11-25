Aunque ni Florentino Pérez ni sus asesores quieren pensar en una destitución del Xabi Alonso, en el Real Madrid están muy pendientes de lo que haga el equipo en el próximo partido frente al Olympiacos, ya que tal y como ha desvelado Eduardo Inda en exclusiva, una derrota en Grecia podría acabar con el tolosarra siendo destituido unos meses después de llegar al banquillo del Santiago Bernabéu.

«En el Real Madrid hay una preocupación tremenda por los experimentos. El que hizo ante el Elche ha dejado contra las cuerdas a Xabi Alonso», comenzó explicando en exclusiva Eduardo Inda. «Poner de extremo izquierdo a Fran García y sentar a Vinicius… en la planta noble del Bernabéu no ha sentado mal, ni peor, sino lo siguiente», explicaba el director de OKDIARIO. «Creo que está más fuera que dentro y me da pena. Da una buena imagen del Real Madrid, sólo un milagro le puede salvar», concluyó antes de dejar el plató.

En la cúpula del Real Madrid se contempla cada día con más preocupación la caída de rendimiento del primer equipo y la incapacidad de Xabi Alonso para reconducir la situación. Desde Florentino Pérez hasta el último de la fila de los ejecutivos perciben lo que percibe cualquier madridista desde la grada o al otro lado del televisor, que el equipo ha entrado en caída libre y que cada partido juega un poco peor.

Xabi Alonso parece bloqueado y su mensaje y sus métodos, que a comienzos de temporada calaban en una plantilla joven que venía de un año en barbecho, ya no están llegando a los jugadores. O al menos es lo que los futbolistas con su actitud sobre el césped están transmitiendo: que no creen en el entrenador.

Cinco finales para Xabi Alonso

Para la cúpula del Real Madrid los próximos partidos van a ser claves para evaluar si Xabi Alonso consigue arrancar a un equipo que está calado y parado en la cuneta. Empezando por el duelo de este miércoles en Champions frente al Olympiacos en Atenas y acabando por otro duelo europeo, esta vez contra el Manchester City de Guardiola en el Bernabéu. Entre medias el Real Madrid deberá visitar Girona y San Mamés y recibir al Celta. Cinco partidos que marcarán si Florentino coloca el pulgar hacia arriba o hacia abajo, aunque podría precipitarse todo según lo que suceda en El Pireo.

De momento, nadie en la cúpula del club madridista se ha planteado siquiera quién podría ser el sucesor de Xabi Alonso en el banquillo del Bernabéu. Primero, porque es demasiado pronto para derribar un proyecto que acaba de nacer. Segundo, porque estamos en el primer tercio de temporada y los mejores entrenadores ya tienen banquillo asegurado. Y tercero, porque la vía de un técnico de la casa, que encarnaría Álvaro Arbeloa, entrenador del Castilla, parece ciencia ficción por la amistad que le une con Xabi.

Nadie en el club quiere echar balones fuera ni negar una crisis que no es una invención periodística sino una realidad a la vista del juego y los resultados del equipo: tres partidos consecutivos sin ganar, ventaja perdida en la Liga aunque se mantiene el liderato y la sensación de que a Xabi Alonso se le ha ido el vestuario de las manos desde el Clásico.