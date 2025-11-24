El inglés Michael Oliver pitará al Real Madrid en Champions contra Olympiacos

La UEFA ha designado a Michael Oliver para el Olympiacos-Real Madrid. El árbitro inglés será el encargado de dirigir el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. Será la cuarta vez en su historia que los blancos se vean con el británico en un duelo europeo. El balance es favorable al conjunto madridista con dos victorias y solamente una derrota. En el VAR estará el escocés Andrew Dallas.

El primer partido que Michael Oliver pitó al Real Madrid fue en la derrota por 1-3 contra la Juventus en los cuartos de final de la 2017-18. No obstante, aquella fue una derrota con sabor a victoria porque los blancos se metieron en semifinales gracias a un gol de Cristiano Ronaldo de penalti en el 98. El Madrid había ganado 0-3 en Turín y perdía 0-3 en el Santiago Bernabéu, pero un penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez transformado por el luso dio el pase a los de Zinedine Zidane.

Esa ha sido la única derrota del Real Madrid con Michael Oliver como árbitro. Cuatro años después, el árbitro inglés se volvió a cruzar en el camino del cuadro madridista en la Supercopa de Europa 2022. Aquel día, el equipo se proclamó supercampeón de Europa por quinta vez en su historia tras derrotar al Eintracht Frankfurt por 2-0.

La última vez que Michael Oliver pitó al Real Madrid fue en la temporada 2023-24 en la fase de grupos. El rey de Europa visitaba al Braga en la tercera jornada de la Champions League y acabó ganando por 1-2 con goles de Rodrygo y Bellingham. Dos años después de aquel partido, el inglés y el club blanco se reencuentran en un partido vital para los de Xabi Alonso.

Después de la derrota en Anfield, el conjunto madridista necesita volver a la senda del triunfo en Champions cuanto antes para mantenerse entre los ocho primeros. Los griegos todavía no saben lo que es ganar en esta fase liga, suman dos puntos en cuatro partidos y ocupan el puesto 31 de la clasificación. Este encuentro cobra más importancia si cabe tras el empate en Elche, ya que una victoria permitiría al líder de la Liga coger aire.