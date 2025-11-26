Real Madrid
Olympiacos – Real Madrid: el partido de Champions League, en vivo y en directo
Sigue en directo el partido de la liguilla de Champions League entre el Olympiacos y el Real Madrid desde el Georgios Karaiskakis
Alineación del Real Madrid contra el Olympiacos: Mendy es titular y Bellingham se lo pierde
Mendy, titular
Mendy vuelve a jugar con el Real Madrid 214 días después de lesionarse en la final de la Copa del Rey, sumando en total siete meses apartado de los terrenos de juego por una delicada lesión.
La alineación del Olympiacos
Esta es la alineación del Olympiacos hoy: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Dani García; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; y El Kaabi.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης! / Our line-up for today’s match against Real Madrid! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYRM #UCL pic.twitter.com/NDYDte9hQ2
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 26, 2025
¡Alineación del Real Madrid!
Esta es la alineación del Real Madrid para esta noche: Lunin; Trent, Asencio, Carreras, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Arda Güler, Vinicius y Mbappé.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @olympiacosfc pic.twitter.com/fh84kK9j1f
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 26, 2025
¡Bienvenidos!
¡Buenas noches y bienvenidos a todos! En una hora dará comienzo desde el Georgios Karaiskakis este emocionantísimo Olympiacos – Real Madrid, donde los blancos buscan seguir en los puestos de cabeza para ahorrarse una de las eliminatorias de las siguientes fases.
Olympiacos y Real Madrid se enfrentan en directo hoy por tres puntos en la quinta jornada de la fase de liguilla de la Champions League. El Estadio Georgios Karaiskakis, en El Pireo, será el escenario de este choque de altura, con un Real Madrid que vuelve a este feudo 18 años después de su última visita, un territorio maldito donde nunca ha ganado. Los blancos buscan su cuarta victoria en esta fase mientras que los griegos buscan estrenarse con una.
Olympiacos – Real Madrid, en directo
A qué hora juega hoy el Real Madrid contra el Olympiacos
La UEFA ha fijado este Olympiacos – Real Madrid para el miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Se espera un ambiente intenso, aunque con una previa tranquila en los alrededores del estadio para garantizar el inicio puntual del encuentro.
Dónde ver hoy el Olympiacos – Real Madrid de Champions League
En España, la retransmisión corre a cargo de Movistar+, poseedor en exclusiva de los derechos de la Champions League. El partido podrá verse en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, incluido en el paquete que engloba todas las competiciones europeas. Esto implica que el encuentro no estará disponible de forma gratuita en televisión.
Cómo escuchar por radio el Olympiacos – Real Madrid
Quienes prefieran o necesiten seguir el partido por radio podrán hacerlo a través de emisoras como COPE, Cadena SER, Onda Cero, RNE o Radio Marca, que emitirán el minuto a minuto desde el Georgios Karaiskakis con cobertura total del choque correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga.
Quién es el árbitro del Olympiacos – Real Madrid
La UEFA ha designado al colegiado inglés Michael Oliver como árbitro principal del duelo. En la sala VAR estará el escocés Andrew Dallas, encargado de revisar las jugadas polémicas y de avisar a Oliver para que consulte el monitor a pie de campo en caso de ser necesario.
En qué estadio se juega el Olympiacos – Real Madrid
El encuentro se disputará en el histórico Estadio Georgios Karaiskakis, ubicado en El Pireo e inaugurado en 1896. Con capacidad para más de 33.000 espectadores, se espera un lleno absoluto para recibir a uno de los principales candidatos al título.
