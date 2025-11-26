Mendy es titular siete meses y un calvario después

Mendy no jugaba un partido con el Real Madrid desde el pasado 26 de abril, cuando fue titular en la final de la Copa del Rey que se celebró en Sevilla. Ancelotti, llevando la contraria a Pintus, decidió poner de inicio al francés, que a los 11 minutos se rompió para estar más de medio año apartado de los terrenos de juego. 214 días después, vuelve a formar de inicio en el lateral izquierdo de la defensa madridista. De hecho, junto a Lunin, debutará en la presente temporada en Atenas.

Mendy disputó aquella final de Copa tras regresar de la enésima lesión muscular y sin apenas ritmo, posiblemente forzando. Tras lesionarse el 12 de marzo, en la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid, el francés se había perdido seis partidos de Liga y reapareció en la final frente al Barcelona, donde, a los once minutos, sufrió una rotura del tendón proximal del recto anterior del cuádriceps derecho.

La cúpula madridista exigió explicaciones y la tensión entre Antonio Pintus y el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti fue máxima tras aquel episodio. El preparador físico italiano no fue consultado sobre la idoneidad en la titularidad del lateral.

Mendy vuelve a jugar ante el Olympiacos siendo la gran novedad de la alineación madridista. La duda es en que estado de forma estará el francés tras esta larguísima inactividad que desde el propio club blanco han tenido momentos en los que se han visto en dificultades para explicar lo que le sucedía.

Mendy no se quiere mover