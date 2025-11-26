Real Madrid
Olympiacos – Real Madrid online gratis hoy | Resultado, cómo va el partido y dónde ver la Champions League en directo (1-3)
Sigue en directo el partido de la liguilla de Champions League entre el Olympiacos y el Real Madrid desde el Georgios Karaiskakis
A qué hora juega el Real Madrid hoy contra el Olympiacos y dónde ver el partido de Champions online gratis y por TV en directo
Alineación del Real Madrid contra el Olympiacos: Mendy es titular y Bellingham se lo pierde
Min 45+2
¡Para Lunin!
Paradón tremendo de Lunin. Vaya testarazo que se ha sacado El Kaabi para poner en aprietos al ucraniano. Rozó el gol.
Min 43
La tuvo Vinicius
Otra vez la jugada al espacio pero ahora es Mbappé el que encuentra a Vinicius. El brasileño se mete en el área y ante la salida del portero prueba la vaselina pero no encuentra portería.
Min 40
Comodísimo el Real Madrid
El marcador le está dando una comodidad absoluta sobre el terreno de juego al Real Madrid. Empezó con sobresalto pero los goles de Mbappé le dan la vuelta a todo.
Min 36
¡A la madera Tchouameni!
Otra gran jugada del Real Madrid que está encontrando todos los caminos posibles hacia el gol. Tuvo el gol claro Arda Güler, pero decidió ceder la pelota a Mbappé pero se la deja larga. La pelota acaba atrás donde dispara de primeras Tchouameni y es la madera la que evita el cuarto.
Min 32
¡Gol anulado al Real Madrid!
Gran jugada del Real Madrid, pelota que baja Mbappé y con Vinicius buscan el espacio. Es el brasileño el que define a la perfección pero estaba algo adelantado.
Min 29
¡HAT-TRICK DE KYLIAN MBAPPÉ!
¡Tercer gol del Real Madrid y tercer gol de Kylian Mbappé! Otro desmarque y otro mano a mano en el que el francés define a la perfección.
Min 25
¡OTRO GOOOOOL DEL REAL MADRID!
¡Le da la vuelta al partido el Real Madrid! En apenas dos minutos, el conjunto blanco logra darle la vuelta al marcador. Grandísimo centro de Güler para que Mbappé salte entre la defensa griega y cabecee a gol.
Min 22
¡GOOOOOL DEL REAL MADRID!
¡Logra el empate el Real Madrid! Qué bien filtra la pelota Vinicius para el desmarque del francés. El resto ya es cosa de Mbappé, que en el mano a mano no falla.
Min 16
Vinicius tira del carro
Está enchufado Vinicius hoy, pidiendo la pelota y queriendo desbordar constantemente.
Min 12
Le toca reaccionar al Real Madrid
No estaba jugando mal el Real Madrid, queriendo la pelota y saliendo bien. Le entra algo de prisas al equipo tras el gol de los locales. Le toca reaccionar al equipo de Xabi.
Min 8
¡Gol de Olympiacos!
Da la sorpresa el Olympiacos. Jugada rápida, al primer toque de los griegos en la frontal que permite al chut fácil, de volea, de Chiquinho. Sorprende a Lunin, que hizo lo que pudo ante un disparo ajustado y potente.
Min 3
¡Viniiiiiiiiicius!
Ya hace de las suyas Vinicius en el arranque del partido. El brasileño conduce, desborda y se hace el hueco para armar su diestra. Su chut obliga a la estirada al meta de los griegos. Será córner.
Min 1
¡Comienza el partido!
Ya rueda la pelota en Grecia. Comienza este Olympiacos – Real Madrid.
Cómo ruge El Pireo
A minutos de arrancar, el Estadio Georgios Karaiskakis ya pone de su parte para empujar al Olympiacos, que ruge y anima sin parar. Mucho ruido tendrá que soportar el equipo blanco.
¡Recordamos alineaciones!
Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Dani García; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; y El Kaabi.
Real Madrid: Lunin; Trent, Asencio, Carreras, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Arda Güler, Vinicius y Mbappé.
Bellingham, con molestias
Jude Bellingham no es titular hoy, aunque sí estará en el banquillo. El inglés padece una sobrecarga muscular y Xabi Alonso ha decidido rotar en esa parcela tras nueve titulares consecutivas de éste.
Calientan ambos equipos
Ya calientan sobre el césped ambos equipos, porteros y jugadores. En breve rodará la pelota.
¿Dónde se juega el Olympiacos – Real Madrid?
El Estadio Georgios Karaiskakis, situado en El Pireo, será el escenario donde se enfrenten el Olympiacos y el Real Madrid en la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League.
Quién es el árbitro del encuentro del Real Madrid vs Olympiacos
La UEFA ha designado al árbitro inglés Michael Oliver para que dirija la contienda Olympiacos – Real Madrid, mientras que el escocés Andrew Dallas estará controlando todo en el VAR.
Dónde escuchar por radio en directo el Olympiacos – Real Madrid de Champions
Este choque Olympiacos – Real Madrid, correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League, se puede escuchar gratis por la radio en emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca.
Dónde ver el partido del Real Madrid hoy en directo
Este Olympiacos – Real Madrid de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones.
Mendy, titular
Mendy vuelve a jugar con el Real Madrid 214 días después de lesionarse en la final de la Copa del Rey, sumando en total siete meses apartado de los terrenos de juego por una delicada lesión.
La alineación del Olympiacos
Esta es la alineación del Olympiacos hoy: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Dani García; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; y El Kaabi.
¡Alineación del Real Madrid!
Esta es la alineación del Real Madrid para esta noche: Lunin; Trent, Asencio, Carreras, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Arda Güler, Vinicius y Mbappé.
¡Bienvenidos!
¡Buenas noches y bienvenidos a todos! En una hora dará comienzo desde el Georgios Karaiskakis este emocionantísimo Olympiacos – Real Madrid, donde los blancos buscan seguir en los puestos de cabeza para ahorrarse una de las eliminatorias de las siguientes fases.
Olympiacos y Real Madrid se enfrentan en directo hoy por tres puntos en la quinta jornada de la fase de liguilla de la Champions League. El Estadio Georgios Karaiskakis, en El Pireo, será el escenario de este choque de altura, con un Real Madrid que vuelve a este feudo 18 años después de su última visita, un territorio maldito donde nunca ha ganado. Los blancos buscan su cuarta victoria en esta fase mientras que los griegos buscan estrenarse con una.
Olympiacos – Real Madrid, en directo
A qué hora juega hoy el Real Madrid contra el Olympiacos
La UEFA ha fijado este Olympiacos – Real Madrid para el miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Se espera un ambiente intenso, aunque con una previa tranquila en los alrededores del estadio para garantizar el inicio puntual del encuentro.
Dónde ver hoy el Olympiacos – Real Madrid de Champions League
En España, la retransmisión corre a cargo de Movistar+, poseedor en exclusiva de los derechos de la Champions League. El partido podrá verse en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, incluido en el paquete que engloba todas las competiciones europeas. Esto implica que el encuentro no estará disponible de forma gratuita en televisión.
Cómo escuchar por radio el Olympiacos – Real Madrid
Quienes prefieran o necesiten seguir el partido por radio podrán hacerlo a través de emisoras como COPE, Cadena SER, Onda Cero, RNE o Radio Marca, que emitirán el minuto a minuto desde el Georgios Karaiskakis con cobertura total del choque correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga.
Quién es el árbitro del Olympiacos – Real Madrid
La UEFA ha designado al colegiado inglés Michael Oliver como árbitro principal del duelo. En la sala VAR estará el escocés Andrew Dallas, encargado de revisar las jugadas polémicas y de avisar a Oliver para que consulte el monitor a pie de campo en caso de ser necesario.
En qué estadio se juega el Olympiacos – Real Madrid
El encuentro se disputará en el histórico Estadio Georgios Karaiskakis, ubicado en El Pireo e inaugurado en 1896. Con capacidad para más de 33.000 espectadores, se espera un lleno absoluto para recibir a uno de los principales candidatos al título.
¡Descanso en El Pireo (1-3)!
Vence el Real Madrid con un contundente 1-3 al descanso en Grecia. Empezó golpeando el Olympiacos pero fue el Madrid el que acabó tomándole el pulso al partido, sobre todo un Kylian Mbappé que firmó un rapidísimo hat-trick para zafar cualquier duda del compromiso blanco.