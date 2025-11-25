Cuándo es el Olympiacos – Real Madrid: horario y dónde ver gratis en directo y en vivo online por TV el partido de Champions

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Olympiacos - Real Madrid de la Champions League Este Olympiacos - Real Madrid es de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League y se jugará en el Estadio Georgios Karaiskakis El Real Madrid intentará romper su mala racha de resultados imponiéndose al Olympiacos en Grecia

El Real Madrid llega a este choque frente al Olympiacos con el claro objetivo de romper su mala racha de resultados y cambiar la imagen, pero la presión comienza a estar sobre la figura de un Xabi Alonso que cada vez está más discutido. El Estadio Georgios Karaiskakis examinará al tolosarra, que puede quedar muy tocado si no consigue la victoria. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo.

Cuándo juega el Real Madrid la Champions contra el Olympiacos: el próximo partido

El Real Madrid viaja a Grecia para enfrentarse al Olympiacos en el partido que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League y que se jugará en el Estadio Georgios Karaiskakis. La mala racha de resultados del conjunto blanco, que no han ganado en sus últimos tres encuentros, pone en el punto de mira a un Xabi Alonso que podría estar jugándose su puesto, por lo que será muy importante lo que ocurra en este choque que se disputa en El Pireo.

Horario del Olympiacos vs Real Madrid de Champions League

La UEFA ha programado este emocionante Olympiacos – Real Madrid que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 26 de noviembre. El organismo que rige el fútbol europeo ha fijado este choque entre los griegos y los de Concha Espina en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa en los aledaños del Estadio Georgios Karaiskakis entre los aficionados para que el choque pueda comenzar puntualmente.

Dónde ver el Olympiacos – Real Madrid en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputan en la máxima competición continental fue Movistar+. Este Olympiacos – Real Madrid de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones, que forma parte del paquete que incluye los torneos del viejo continente. Esto quiere decir que el choque en el que Mbappé, Vinicius y compañía intentarán ganar no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados del cuadro madridista y los seguidores de las diferentes competiciones continentales podrán ver el Olympiacos – Real Madrid de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará a disposición de todos los clientes de este medio su página web para que puedan acceder con un ordenador y ver todo lo que suceda en el Estadio Georgios Karaiskakis.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información de la previa de este partidazo de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League que se disputa en el Estadio Georgios Karaiskakis. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Olympiacos – Real Madrid desde una hora y media antes de que comience el encuentro. Una vez suene el pitido final publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde Grecia.

Dónde escuchar por radio en directo el Olympiacos – Real Madrid de Champions

Por otro lado, todos los aficionados del cuadro de Chamartín que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming y en vivo online este choque Olympiacos – Real Madrid correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Estadio Georgios Karaiskakis para contar el minuto a minuto de lo que suceda en este choque.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Olympiacos – Real Madrid

El Estadio Georgios Karaiskakis, situado en El Pireo, será el escenario donde se enfrenten el Olympiacos y el Real Madrid en la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. Este campo fue inaugurado en 1896, por lo que tiene una gran historia a sus espaldas. Tiene capacidad para algo más de 33.000 aficionados y este miércoles se espera un lleno absoluto y con la afición dándolo todo para intentar llevar a los suyos a dar la sorpresa ante uno de los favoritos a ganar el torneo.

La UEFA ha designado al árbitro inglés Michael Oliver para que dirija la contienda Olympiacos – Real Madrid de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. El escocés Andrew Dallas estará controlando todo en el VAR revisando todas las acciones polémicas que se produzcan para, si considera necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a mirar la jugada en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Estadio Georgios Karaiskakis.