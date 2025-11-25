Alineación del Real Madrid contra el Olympiacos: Lunin será el portero y Xabi busca central

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Olympiacos tiene una gran duda en el centro de la defensa, ya que Xabi Alonso no podrá contar Militao, Huijsen, Rüdiger y Alaba, todos ellos lesionados. Por ello, deberá decidir si el socio de Asencio es Tchouaméni o Álvaro Carreras.

Otra novedad estará en la portería, ya que Courtois es baja por culpa de una gastroenteritis. Por lo tanto, el guardameta que defenderá los tres palos madridistas en Atenas contra el Olympiacos será Lunin, que debutará esta temporada.

En defensa también hay dudas. Trent Alexander-Arnold será el lateral derecho. Asencio será titular en el centro de la defensa, no hay otro, mientras que el debate está en saber quién será su socio. Una opción puede ser Tchouaméni si retrasar su posición, o Álvaro Carreras, abandonando el lateral izquierdo, que sería para Fran García.

En el centro del campo, todo dependerá de lo que suceda en el centro de la defensa. Si Álvaro Carreras es central, Tchouaméni apunta a estar en el corte junto a Valverde, mientras que si el galo retrasa su posición, el que formará en la medular es Camavinga. Por delante actuarán Arda Güler y Jude Bellingham.

Por último, en ataque no hay dudas. Vinicius Junior volverá a ser titular tras vivir su cuarta suplencia de la temporada frente al Elche el pasado domingo, mientras que Mbappé, que encadena tres partidos sin hacer gol, será la principal referencia ofensiva del Real Madrid.

Una final en Atenas

El Real Madrid necesita ganar en Atenas al Olympiacos si no quiere meterse en un problema que puede poner, incluso, en jaque el futuro de Xabi Alonso como entrenador del conjunto blanco. Los madridistas encadenan tres pinchazos seguidos y parece complicado que puedan soportar otro más sin que haya consecuencias.

El Real Madrid llega a este encuentro entre los ocho clasificados de la Champions con nueve puntos. Los de Xabi Alonso ganaron en las tres primeras jornadas, mientras que perdieron contra el Liverpool en un encuentro donde los madridistas no estuvieron a la altura del duelo en ningún momento.

Por otro lado, el Olympiacos es trigésimo primero tras sumar dos empates y dos derrotas. Los griegos han empatado con PSV y Pafos y han perdido contra Arsenal y Barcelona. Plantaron cara a los azulgranas, pero tras una expulsión tremendamente polémica, los de Mendilibar no pudieron seguir compitiendo.

Posible alineación del Real Madrid

Este podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Olympiacos: Lunin; Trente Alexander-Arnold, Asencio, Tchouaméni, Carreras; Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.