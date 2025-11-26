Jude Bellingham partirá desde el banquillo esta noche en el encuentro de Champions League que jugará el Real Madrid ante el Olympiacos. El inglés, que venía siendo titular nueve partidos consecutivos bajo el mandato de Xabi Alonso, tendrá que ver a su equipo desde el banquillo por unas molestias físicas.

Jude venía de ser titular en el empate ante el Elche y uno de los mejores del conjunto blanco llegando a transformar un gol. El británico sufrió una sobrecarga muscular que ha llevado a Xabi Alonso a dejarlo en el banquillo. El tolosarra se guarda la baza del centrocampista, quien podría entrar durante el partido ya que se encuentra en la convocatoria y no está lesionado, sino tocado.

Bellingham no es la única baja

La enfermería del Real Madrid no da abasto. Xabi Alonso no se ha podido llevar a siete jugadores: Rüdiger, Carvajal, Mastantuono, Militao, Alaba, Huijsen y Courtois. A diferencia de ellos, Bellingham tendrá la oportunidad de salir desde el banquillo a ayudar al equipo.

En apenas 48 horas, Xabi Alonso ha visto cómo su plantilla se debilitaba con varias bajas importantes. A las ausencias inesperadas de Courtois y Huijsen, conocidas ayer, se suman las lesiones recientes de Militao y Alaba durante el parón internacional. A esta situación se añade que Rüdiger y Mastantuono continúan sin el alta competitiva, lo que complica aún más los planes del tolosarra.

La reaparición de Mendy

La gran noticia en la alineación de Xabi Alonso fue la reaparición de Ferland Mendy. El francés no jugaba con el Real Madrid desde el pasado 26 de abril, cuando fue titular en la final de la Copa del Rey que se celebró en Sevilla.

El francés se lesionó a los 11 minutos de aquel partido para estar más de medio año apartado de los terrenos de juego. 214 días después, vuelve a formar de inicio en el lateral izquierdo de la defensa madridista. De hecho, junto a Lunin, debutará en la presente temporada en Atenas.