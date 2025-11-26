Olympiacos-Real Madrid: no están para infiernos

El Real Madrid quiere escapar de cualquier infierno. Ya sea el griego, el que se vivirá en Atenas en el duelo contra el Olympiacos (21:00 horas), o el que se generará dentro del propio club si los hombres de Xabi Alonso no son capaces de sumar los tres puntos contra los helenos, ya que sumarían el cuarto pinchazo consecutivo, provocando una situación tremendamente complicada dentro de la entidad madridista. Tras perder en Liverpool y sumar dos empates frente a Rayo Vallecano y Elche, no ganar a los de Mendilibar desembocará en una situación tremendamente complicada que podría poner en serios apuros al donostiarra.

La situación en el Real Madrid es, cuanto menos, tensa. Por no decir que es tremendamente complicada. El vestuario atraviesa horas difíciles, con un grupo de jugadores que no está con un Xabi Alonso que vive sus horas más complicadas desde que es entrenador de élite. Nunca antes se había enfrentado a una situación tan difícil, ya que el abismo -o destitución, que cada uno lo llame como quiera- está más cerca que nunca.

Si el Real Madrid no es capaz de ganar al Olympiacos, nunca lo han hecho en Grecia, en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions, desde el club se espera que se tomen decisiones. Con dos visitas más en el horizonte, desde la cúpula madridista se estudiaría si el futuro de Xabi Alonso debe pasar por seguir siendo entrenador del equipo blanco o no. La decisión no está tomada, ni siquiera encima de la mesa, pero todo cambiaría si el resultado en el Pireo no es el esperado.

En el club preocupa la situación que se está viviendo en el Real Madrid. Saben perfectamente que hay jugadores que no están con Xabi Alonso, algunos de ellos tremendamente importantes. Al mismo tiempo, son plenamente conscientes de que el donostiarra ha cometido errores tanto tácticos como, sobre todo, de gestión del grupo. Pero, sobre todo, la plana mayor espera que todo empiece a funcionar para no tener que tomar decisiones complejas y, especialmente, para ver cómo el equipo empieza a funcionar.

Lunin y una duda central

Lunin será el portero del Real Madrid contra el Olympiacos, ya que Courtois se ha quedado en la capital de España por culpa de una gastroenteritis. El ucraniano, que no ha sumado un solo minuto en lo que va de curso, se estrenará frente al conjunto heleno.

Por otro lado, la duda está en el centro de la defensa. Sin Huijsen, Militao, Rüdiger y Alaba, Asensio será titular, mientras que Xabi Alonso deberá decidir si apuesta por Tchouaméni, retrasando su posición, o centra a Álvaro Carreras y pone a Fran García en el lateral izquierdo.

Apurando sus opciones

Por su parte, el Olympiacos vive uno de sus días grandes recibiendo al equipo más laureado de Europa en Atenas. En contraste su fiabilidad en la competición doméstica, intocable en la Superliga griega, líder con 2 puntos de ventaja sobre el PAOK tras ganar las cinco últimas jornadas, con la irregularidad mostrada en la Liga de Campeones donde el técnico español José Luis Mendilibar no ha logrado aún un triunfo este curso.

Derrotado por el Arsenal en Londres (2-0) y goleado por el Barcelona, pese a su buena imagen en la primera parte en Montjuic hasta quedarse en inferioridad numérica (6-1). Firmó empates ante Pafos, incapaz de derrotarlo en el Pireo con superioridad numérica desde el minuto 26 (0-0) y PSV (1-1).

Clasificado en la posición 31 de los 36 participantes, cualquier opción de resurrección en la Liga de Campeones pasan para Olympiacos en derrotar al Real Madrid. Y eso pasa por la inspiración de sus delanteros, el iraní Mehdi Taremi, autor de un doblete en el último partido ante Atromitos, y el marroquí Ayoub El Kaabi, que ha marcado tres dianas en las dos últimas citas.

Amparado en su fortaleza en el Georgios Karaiskakis, donde está invicto en sus últimos nueve partidos europeos en casa (cinco victorias y cuatro empates), lo cierto es que queda muy lejos el último triunfo en la Liga de Campeones ante su afición, frente al Marsella el 21 de octubre de 2020. Cinco temporadas después, Mendilibar lo devolvió a la competición de mayor prestigio y ante sí tienen la oportunidad de firmar una de esas proezas para el recuerdo.

Olympiacos – Real Madrid: posibles onces