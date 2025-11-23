El Real Madrid afrontará el cambio societario el 25 de enero

Florentino Pérez confirmó en la Asamblea Ordinaria que se celebró en Valdebebas que el próximo 25 de enero los socios compromisarios del club blanco están citados en una Asamblea Extraordinaria para abordar el cambio de modelo societario de la entidad madridista.

«Queridos socios compromisarios, este acto es el más importante del año. Representáis a los socios del Real Madrid y ello conlleva una gran responsabilidad. Tenéis mi gratitud, por vuestro compromiso. Este año me habéis dado vuestra confianza, para seguir siendo presidente los próximos cuatro años. El 25 de enero afrontamos el desafío de que este club siga siendo el mejor club del mundo», explicó el presidente en el informe que leyó al comienzo del acto.

Esta propuesta está orientada -según el presidente- a blindar al club ante riesgos de «expropiación» y a preservar su patrimonio, podría incluir la entrada de un inversor minoritario (entre el 5% y el 10% del capital) y un reparto equitativo del resto en participaciones entre los casi cien mil socios. Cualquier modificación de este calado exigirá un referéndum entre todos ellos.