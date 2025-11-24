El vestuario del Real Madrid hace autocrítica: «A ver si el año pasado era Ancelotti y ahora es Xabi»

En el vestuario de Real Madrid se hace autocrítica tras el empate en Elche, un 2-2 que mantiene al equipo de Xabi Alonso en el liderato, pero con menos ventaja sobre el Barcelona de la que tenía. El golpe en el Martínez Valero fue grande, toda vez que este encuentro en Elche era clave para recuperar sensaciones tras los dos tropiezos en Liverpool y Vallecas antes del parón. Lejos de mejorar, el Real Madrid se enfrentó a los mismos problemas de siempre y regaló dos puntos en Elche.

Las horas posteriores al encuentro de Liga han sido difíciles, pero parte del vestuario hace autocrítica. Hay algunos jugadores -no todos- que son conscientes que parte del problema también es de ellos. Como es habitual en el fútbol en estas situaciones, el más señalado por todos es el entrenador. Pero parte del vestuario del Real Madrid pide (y hace) autocrítica.

«A ver si el año pasado era Ancelotti y ahora es Xabi…», dicen algunos futbolistas del Real Madrid en privado. Es decir, son conscientes de que no sólo es un problema de entrenador. El año pasado con Carlo Ancelotti en el banquillo la temporada fue mala, sin ganar ningún título y con momentos muy duros durante todo el curso. Ahora, Xabi Alonso está en duda tras tres tropiezos seguidos.

Hay una parte del vestuario que sí hace autocrítica y pide mirarse a ellos mismos. Hay que repartir culpas. La situación en el Real Madrid no es dramática, pero sí la perdida de cuatro puntos en Liga, unida a la derrota en Liverpool, enciende las alarmas. Y eso hace que haya un debate importante en el vestuario.

Así, algunos jugadores del vestuario blanco sí creen que lo que están fallando son ellos y que no toda la culpa la tiene Xabi Alonso. El entrenador vasco está viviendo sus días más bajos en el Real Madrid, con muchas dudas y metiéndose en un lío con estos resultados. Es el gran señalado, pero en el vestuario hay también una corriente, que no es unánime, de que también ellos, los jugadores, tienen que hacer autocrítica.

El empate en Elche, unido al también empate en Vallecas y la derrota en Liverpool, ha dejado tocado al Real Madrid, que ahora tiene unos partidos más que relevantes para levantar el vuelo. Este miércoles jugará en Atenas ante el Olympiacos en Champions, después jugará ante Girona y Athletic a domicilio y contra el Celta en el Bernabéu y la gran prueba de fuego en este ciclo de partidos será el 10 de diciembre ante el Manchester City.

Con todo ello, algunos jugadores del Real Madrid piden mirarse a ellos también y recuerdan que el año pasado estaba Ancelotti, un entrenador querido por la inmensa mayoría de los futbolistas, pero que los resultados fueron peores en una temporada muy dura. Es decir, que si el año pasado había problemas con Ancelotti y esta temporada también lo hay con Xabi Alonso, parte del problema también está en los futbolistas.