Inda: «Xabi Alonso ha perdido el favor de la plantilla»

Eduardo Inda no faltó a su cita semanal con El Chiringuito de Jugones, programa al que llegó con noticias frescas sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid. El director de OKDIARIO desveló que el técnico tolosarra se la juega estos días en la Champions League contra el Olympiacos, pero también ha comentado cómo ve el vestuario al entrenador del conjunto merengue.

«Xabi Alonso ha perdido el favor prácticamente de todo el vestuario. Hay cosas que los jugadores no entienden», comenzó desvelando en exclusiva Eduardo Inda. «No entienden cosas como las sesiones de vídeos maratonianas o que en los entrenamientos les pare para dar lecciones futbolísticas a estrellas consagradas al estilo Rafa Benítez», añadió el director de OKDIARIO.

«No entienden que pare el entrenamiento para dar una instrucción técnica, no táctica, a jugadores como Mbappé, Vinicius, Bellingham…», agregaba Eduardo Inda en el programa que se emite en Mega. «Es tan perfeccionista que a veces hiere la susceptibilidad. Florentino siempre ha creído en Xabi Alonso», continuó. «Fue fichado por el Real Madrid desde antes de la Navidad pasada, no fue algo que se desencadenó en mayo, estaba previsto de antes», concluyó Eduardo Inda.

Este método de dirigir al equipo no está convenciendo a unos jugadores que estarían empezando a dudar sobre las formas de Xabi Alonso y su cuerpo técnico. De hecho, esta situación podría verse agravada por los resultados negativos que han conseguido en los últimos encuentros, por lo que todas las miradas se están poniendo sobre el tolosarra y Eduardo Inda también ha desvelado que el próximo miércoles podría jugarse su puesto frente al Olympiacos.

A los resultados habría que añadir los problemas que ha tenido con varios futbolistas. El más evidente y conocido fue el de Vinicius y lo que ocurrió en el Clásico cuando fue sustituido, pero también tuvo sus más y sus menos con Fede Valverde en la Champions ante el Kairat Almaty, donde el uruguayo acabó siendo suplente por unas declaraciones que tuvo en rueda de prensa.