Inda: «El Real Madrid es el tercer equipo que menos corre de la Liga»

El Real Madrid es el tercer equipo que menos kilómetros corre en la Liga española. Pese a liderar la competición, el equipo dirigido por Xabi Alonso aparece en posiciones muy bajas en cuanto al despliegue físico como demuestra el hecho de que sólo Valencia y Athletic hayan recorrido menos distancia que los blancos a estas alturas de la temporada.

“Hay otra cosa que preocupa en la entidad que son los datos. Los hay demoledores contra Xabi Alonso. Se sacan de la plataforma que tiene la Liga. El Real Madrid es el tercer equipo con menos kilómetros recorridos de la Liga. Sólo supera al Athletic y al Valencia. Fue el equipo con menos balones recuperados de esta jornada. ¿Sabe cuántos balones recuperó el Barça? 33, el Madrid solamente siete», aseveró Eduardo Inda en su sección semanal en El Chiringuito de Jugones.

El conjunto blanco no ha conseguido correr más que ningún rival esta temporada agravando todavía más este dato. Ni el día del Clásico, cuando el Real Madrid alcanzó su máximo de la temporada en kilómetros recorridos con 117,6, los chicos de Xabi Alonso fueron superados por el despliegue físico azulgrana con 119,5 kilómetros.

En los últimos dos encuentros, donde el Real Madrid ha cosechado sendos empates ante Elche y Rayo Vallecano, el equipo blanco se quedó muy lejos de poder igualar la fortaleza física de sus rivales. Los ilicitanos recorrieron 3,8 kilómetros más en su duelo contra el líder, mientras que los de Vallecas ganaron a los blancos por 3,4 kilómetros.

Los datos físicos del Real Madrid quedan todavía más en entredicho al analizar el partido que les midió al Valencia hace tres jornadas. Los che, que son peores en el global que los blancos en despliegue físico, ganaron la partida aquel día haciendo 110,9 kilómetros por los 108,9 madridistas.

En la Champions League, el semblante tampoco ha cambiado demasiado. Contra el Liverpool, en la única derrota europea de la temporada, el Real Madrid hizo 106,5 kilómetros en Anfield Road por los 110,2 que realizaron los reds. Es evidente que el equipo dirigido por Xabi Alonso tiene que mejorar su números porque todavía no ha habido un campeón en la historia que vaya caminando.