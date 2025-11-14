Zidane vuelve a ilusionar con su regreso a los banquillos: «Pronto»

El regreso de Zinedine Zidane a los banquillos parece estar más cerca que nunca. El técnico francés no ejerce como entrenador desde su salida del Real Madrid en julio de 2021, y ya ha dejado pistas en los últimos días de que la espera no se alargará mucho más. «Muy pronto» respondió Zizou a una pregunta al respecto en un reciente partido benéfico. En las últimas horas ha vuelto a ilusionar con su regreso a los banquillos asegurando que lo hará «pronto».

Desde medios franceses apuntan a que la leyenda gala es el mejor colocado para sustituir a Didier Deschamps al frente de la selección bleu. El que fuera compañero de Zidane en el equipo nacional lleva al frente de Francia desde julio de 2012. Durante su mando en el banquillo del equipo levantó el Mundial de 2018 y ha sido subcampeón en la Eurocopa de 2016 y el Mundial de 2022. Deschamps dirigirá a Francia en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá a la que los galos clasificaron en el día de ayer tras golear a Ucrania con un doblete de Kylian Mbappé.

La prolongada ausencia de Zinedine Zidane en los banquillos sorprende por la talla del técnico y los éxitos que cosechó al frente del Real Madrid. En enero de 2016 fue nombrado entrenador merengue tras la destitución de Rafa Benítez. Con el Real Madrid Castilla como única experiencia como técnico jefe tras ser segundo de Ancelotti en la temporada 2013/14, Zidane no se arrugó con el salto. En su primera temporada en el Real Madrid, el equipo enderezó el rumbo y acabó conquistando su undécima Champions. En su primera campaña al completo firmó un doblete Liga-Champions y en la siguiente completó el hito de levantar su tercera Orejona consecutiva.

✅ «¿PRONTO EN UN BANQUILLO? SÍ». 😏 Zidane insiste que volverá a entrenar en breve… 📹 @inakivdl pic.twitter.com/P05ePLjk7b — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 13, 2025

El técnico francés terminó en lo alto su primera etapa en el banquillo del Real Madrid. Un equipo al que regresó menos de un año después, en marzo de 2019, para conquistar una Liga en la 2019/20 y la Supercopa de España 2020. Desde su salida del banquillo blanco en junio de 2021, Zidane no ha vuelto a entrenar hasta el momento. A la pregunta de Iñaki Villalón, de El Chiringuito de Jugones, sobre un posible regreso a los banquillos el francés ha incidido en que la espera podría terminar. «Pronto», ha respondido Zizou, entre risas, a la pregunta «¿Cuándo te veremos en un banquillo?».

Zidane no se moja con Xabi Alonso

Tras su primera respuesta, Zidane no ha querido hablar de la situación de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid. El francés ha guardado silencio ante una pregunta sobre si el actual técnico merengue estaba siendo cuestionado recientemente.