Zidane confiesa la fecha de su regreso a los banquillos: «Muy pronto»

Zinedine Zidane sigue esperando su gran oportunidad para volver a entrenar. Desde junio de 2021, cuando dejó el Real Madrid tras su segunda etapa como técnico blanco, no ha vuelto a sentarse en un banquillo. Son ya más de cuatro años sin ver al francés al frente de un equipo y su próximo destino parece estar mucho más cerca de lo que parece.

«Muy pronto», reveló Zidane el pasado lunes en un partido benéfico en Toulon tras ser preguntado por la fecha en la que regresará a un banquillo como entrenador. No quiso dar más pistas sobre su futuro. Pero esa frase confesada por él mismo ya dice mucho. No suele hablar mucho sobre ello ante los medios y esta frase es reveladora.

Y es que la selección francesa es un claro objetivo para el Zidane entrenador y un sueño para el técnico galo. Lleva esperando mucho tiempo para cumplir su segundo gran deseo después de dirigir en dos ocasiones al Real Madrid y hacer historia con el club blanco. Hay que recordar que es el único entrenador de la historia que ha ganado tres Champions League consecutivas.

Didier Deschamps sigue siendo a día de hoy el seleccionador francés, pero todas las informaciones desde el país galo apuntan a que dejará su cargo tras el Mundial del verano que viene que se disputa en Estados Unidos. Ese puede ser el momento perfecto para que Zidane coja su relevo y pueda convertirse en seleccionador francés.

«Nos hacemos mayores y, por desgracia, de vez en cuando nos lesionamos. Ahora voy a hacer de entrenador durante un tiempo», recalcó Zidane durante este partido benéfico. Y es que la leyenda gala no pudo jugar debido a una lesión. Ejerció de entrenador, esa profesión a la que volverá muy pronto después de cuatro años fuera de los grandes focos de la competición de élite.