Zidane: «Nuestra segunda Champions contra la Juventus fue la perfección, la he visto más de seis veces»

Zinedine Zidane ha vuelto a ser protagonistas por sus palabras de respeto y cariño hacia el Real Madrid. Fue leyenda del club blanco como jugador y posteriormente repitió como entrenador ganando tres Champions League consecutivas. Nadie ha repetido esa hazaña. En el ‘Festival Dello Sport’ ha valorado su mejor momento como entrenador y ha confesado que su sueño para regresar siendo entrenar a la selección francesa.

«¿El mejor momento de mi carrera después del Mundial? Nuestra segunda Champions League contra la Juventus. La forma en que jugamos esa segunda parte… fue algo realmente espectacular. Lo he visto cuatro, cinco, seis veces… y siempre he dicho: ‘Esto es fútbol’. La perfección», valoró Zidane sobre la Copa de Europa conquistada con el Real Madrid en Cardiff en 2017.

También fue preguntado Zidane sobre la posibilidad hipotética de entrenar a Cristiano o a Modric: «Entrenaría a ambos. No puedo responder a esta pregunta porque me gustaban los dos. También Kroos y Benzema. He tenido algunos jugadores… uff, increíble. Era increíble entrenarlos y verlos entrenar. Tenía 3, 4 jugadores… No se veía el balón con ellos en el campo. Modric, Kroos, Isco, Benzema, Rodrygo… nunca perdían el balón. Increíble».

«Luka Modrić. Sí. Modric. Kroos también. Estos chicos, tan discretos, me gustan. Hablan en el campo, fuera están tranquilos, con sus familias. Somos muy parecidos», dijo Zidane sobre su jugador favorito para tener una cena después de un partido.

Zidane revela su siguiente paso como entrenador

«Sin duda, volveré a entrenar. ¿Yo a la Juventus? No sé por qué no sucedió. Todavía lo llevo en el corazón. Más adelante, no lo sé. Pero uno de mis objetivos es entrenar a la selección francesa. Ya veremos», confesó Zidane en ‘Festival Dello Sport’.

«Me siento con la confianza necesaria para hacerme cargo de la selección francesa, donde jugué durante 12, 13 o 14 años. Claro que es un sueño y lo estoy deseando cumplir. Cuando llegue el momento, será un gran placer si se presenta la oportunidad. He puesto mi carrera en pausa por un tiempo, pero me sigo sintiendo entrenador», añadió Zidane.