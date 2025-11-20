El gran apagón de Xabi Alonso en el Real Madrid

Xabi Alonso ha sufrido un apagón desde su llegada al Real Madrid. No en lo deportivo, pero sí en lo comunicativo. El técnico donostiarra ha desaparecido de sus redes sociales desde que se hizo cargo del banquillo merengue. Un silencio que contrasta con su etapa en el Bayer Leverkusen, en la que el ex jugador sí habituaba a publicar, especialmente en su cuenta de Instagram, sobre sus éxitos en el club y su vida familiar.

Xabi sí compartió una publicación en Instagram en la que anunciaba su fichaje por el Real Madrid. El tolosarra mostró cuatro fotografías del día de su presentación como técnico, en las que posaba junto a Florentino Pérez y su esposa, Nagore Aranburu, y que acompañó con una frase del himno de La Décima: «Historia por hacer…». Desde aquel 26 de mayo, únicamente ha posteado dos acciones publicitarias sin ninguna referencia al Real Madrid. La última de ellas fue el 15 de octubre, con motivo del anuncio del balón oficial del próximo Mundial por parte de Adidas.

En la red social X (antiguo Twitter) el silencio de Xabi Alonso es aún mayor. Si bien es cierto que el ex centrocampista acostumbra a utilizarla menos que Instagram, ni siquiera ha compartido la publicación de su llegada al Real Madrid. Su último mensaje no publicitario data de mayo de 2024, cuando celebró el histórico doblete del Bayer Leverkusen en su primera temporada completa a cargo del equipo alemán. En esta red social, además, emplea como encabezado de su perfil una imagen de celebración de aficionados de su ex equipo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Xabi Alonso (@xabialonso)

Xabi Alonso no se ha caracterizado por contar con un perfil especialmente activo en sus redes sociales, pero ha tendido hacia un mayor hermetismo en los últimos tiempos. En su última campaña a cargo del Bayer Leverkusen únicamente hizo referencia al equipo para anunciar su despedida en Instagram, con un mensaje similar a su recordado adiós como futbolista: «Lived it. Loved it» (Lo viví. Me encantó). En el Real Madrid, el silencio es aún mayor, con sólo una publicación desde su llegada al banquillo merengue.

Xabi Alonso traslada su apagón a la sala de prensa

El apagón de Xabi Alonso en sus redes sociales se ha trasladado, en parte, a sus comparecencias ante los medios de comunicación. El técnico tolosarra inició su etapa como técnico madridista en el Mundial de Clubes. En sus primeras ruedas de prensa en el Real Madrid, Alonso se mostró muy comunicativo; sin escatimar en detalles y siendo claro con cómo veía al equipo y a sus jugadores.

La situación ha ido cambiando a medida que sumaba semanas en el banquillo del equipo. El ex del Bayer Leverkusen ha firmado un inicio de campaña prácticamente impecable en cuanto a resultados, con el único ‘borrón’ de la derrota en el Metropolitano antes de los dos tropiezos consecutivos previos al parón. Incluso antes de la derrota en Liverpool y el empate en Vallecas, Xabi Alonso ha optado por un perfil menos explicativo y más terco en palabras en sus ruedas de prensa.