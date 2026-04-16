Real Madrid – PSG: cuándo es, a qué hora empieza y canal de TV para ver en directo gratis la Final Four de la Youth League

El Juvenil A del Real Madrid afronta uno de los momentos más decisivos de la temporada. Los pupilos de Álvaro López jugarán las semifinales de la Final Four de la Youth League por quinta vez en su historia y buscarán pasar a la gran final del próximo lunes para buscar su segundo título en esta competición que ya ganó en 2020. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que hagan los de Concha Espina frente al PSG.

Horario del Real Madrid – PSG: hora del partido de la Youth League

El Juvenil A del Real Madrid viaja a Suiza para medirse al PSG en el partido que corresponde a las semifinales de la Final Four de la UEFA Youth League. El Stade de la Tuilière será la sede este fin de semana del final de la máxima competición continental de esta categoría y los de Álvaro López van a luchar para sacar el billete para la gran final que se jugará el próximo lunes. En el otro cruce se ven las caras el Benfica y el Brujas, por lo que uno de los finalistas saldrá de este choque.

Cuándo se juega el Real Madrid – PSG de semifinales de la Youth League

La UEFA ha programado este apasionante Real Madrid – PSG de las semifinales de la Final Four de la Youth League para este viernes 17 de abril. El organismo que preside Aleksander Ceferin fijó el horario de este duelo entre el Juvenil A merengue y los parisinos en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. No debería producirse ningún tipo de incidente en la previa de este choque para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Stade de la Tuilière, Suiza.

Dónde ver en directo gratis el Real Madrid – PSG: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en España en exclusiva los diferentes partidos que jueguen los equipos españoles en este torneo que organiza la UEFA. Este Real Madrid – PSG de las semifinales de la Final Four de la Youth League se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+ Plus o Vamos, pero también tenemos que aclarar que el canal oficial del club merengue retransmitirá el choque del Juvenil A buscando su pase a la gran final gratis y en abierto.

Todos los hinchas del conjunto madridistas y los amantes de las diferentes competiciones continentales podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – PSG de las semifinales de la Final Four de la Youth League mediante las aplicaciones de Movistar+ o de la tele del club de Chamartín. Estas apps se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder con un ordenador a las webs de dichos operadores para poder seguir todo lo que esté ocurriendo en el Stade de la Tuilière.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que rodee a este partidazo de las semifinales de la Final Four de la Youth League que jugará el Juvenil A. Una vez acabe el encuentro en el Stade de la Tuilière publicaremos la crónica de este emocionante Real Madrid – PSG y también compartiremos las reacciones relevantes de los protagonistas que nos lleguen desde Suiza.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – PSG

Por otro lado, los aficionados del conjunto madridista que no puedan ver por algún motivo por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Real Madrid – PSG correspondiente a las semifinales de la Final Four de la UEFA Youth League deben saber que podrían escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero podrían conectar con el Stade de la Tuilière para narrar lo que esté haciendo el Juvenil A del cuadro merengue.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – PSG?

El Stade de la Tuilière, situado en el Cantón de Vaud, en la ciudad de Lausana, será el campo donde se jugará este frenético Real Madrid – PSG de las semifinales de la Final Four de la UEFA Youth League. Este campo fue inaugurado en 2020, por lo que es bastante nuevo. Tiene capacidad para recibir a unas 12.500 personas y se espera que haya una buena entrada en sus gradas, ya que se trata de un partido bastante emocionante en el que ambos equipos pelearán por un puesto en la gran final.

La UEFA designó al árbitro inglés Sam Barrot para que dirija la contienda entre el Juvenil A del Real Madrid frente al PSG en las semifinales de la Final Four de la UEFA Youth League. Su compatriota Michael Salisbury será el responsable de estar a los mandos del VAR, así que tendrá que revisar todas las acciones dudosas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, recomendar a su compañero que se acerque al monitor que estará en la banda del Stade de la Tuilière a revisar las jugadas polémicas.