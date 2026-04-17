El Brujas supera al Benfica y ya espera a Real Madrid o PSG en la final de la Youth League

El Brujas demostró este viernes su determinación, goleó al Benfica por 1-3 y se clasificó para la final de la UEFA Youth League del próximo lunes 20 de abril en tierras suizas contra el ganador del duelo entre el Real Madrid y el París Saint-Germain.

En la Final Four de la Youth League que se disputa en Lausana durante estos días, el equipo belga abrió la competición con un firme triunfo, que desató desde el minuto 37, a través de un penalti detectado por el VAR. El lanzamiento desde los once metros de Laurens Goemaere lo despejó el portero Diogo Ferreira, pero el rechace quedó suelto para enmendar el error inicial del capitán.

El Brujas sentenció después en el segundo tiempo, primero con un golazo de Andre García. El lateral izquierdo inglés condujo de forma imponente desde su campo. Cuando el Benfica se dio cuenta del avance, demasiado permisivo, el futbolista ya había sobrepasado sus líneas para batir con un certero y sutil tiro al portero portugués (0-2, m. 58).

En el 67, Yanis Musuayi estableció el 0-3 con un remate dentro del área, tras un centro desde la izquierda. Inicialmente invalidado por fuera de juego, la revisión del VAR determinó la legalidad del gol. Ya en los instantes finales, un tanto en propia puerta supuso el 1-3 para el Benfica.

Este viernes, a las 18:45 horas, se miden el Real Madrid y el París Saint-Germain en la otra semifinal. De ahí saldrá el segundo finalista para jugarse el título el próximo lunes día 20, también a las 18:45, en el mismo escenario. El equipo blanco busca su segundo entorchado después de ganar a las órdenes de Raúl González en 2020 el primero.