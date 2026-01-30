Así es el Brujas, el rival del Atlético de Madrid para el playoff a los octavos de la Champions

El castigo europeo del Atlético, ese al que fue abocado tras sus cruces consecutivas ante Galatasaray y Bodo/Glimt -un empate y una derrota- pasa por Brujas. Las fechas de los partidos de ida serán el 17 y 18 de febrero, y los de vuelta se jugarán el 24 y 25 del mismo mes. Dos semanas más de competición europea que los rojiblancos podían haber evitado. La parte positiva en clave colchonera es que el partido de vuelta se juega en el Metropolitano por la clasificación el Fase Liga.

El Brujas ha traído dolor de cabeza al Atlético en general y al Cholo en particular. Hace no mucho, durante la temporada 2022/2023, hurgaron en la herida del Atlético. Les vencieron (2-0) en Bélgica y rascaron un empate (0-0) en el Metropolitano que a la postre mutó en eliminación rojiblanca. Fue durante la fase de grupos, una que no superaron los de Simeone. La primera voz autorizada del Atlético que analizó la eliminatoria ha sido Mateu Alemany, director deportivo del club.

«Es difícil decir quién sería más difícil, si Galatasaray o Brujas. No puedes presumir antes de jugar porque todo está muy igualado. Si hay algo positivo es que el viaje es menos duro. El Brujas es un equipo joven y con mucho talento. Dejan jugar mucho, son rápidos. Será complicado. Llegamos en un buen momento. El otro día no nos salieron las cosas, pero el equipo está bien. Estamos vivos en todas las competiciones» aseguró Mateu.

El Atlético se ha enfrentado al brujas hasta en ocho ocasiones, cuatro de ellas durante la fase de grupos. En 1978 sucumbieron los colchoneros ante el Brujas en cuartos de final. Se resarcieron en 1992 dentro del marco de la Recopa de Europa, también en cuartos de final. No es un equipo al que el Atlético le tenga cogido el punto, en la memoria de Simeone está la mencionada derrota en Bélgica de hace tres temporada.