Simeone no encuentra solución a este Atlético: «No veo qué más exigir a mis jugadores»

El público del Metropolitano, las cerca de 60.000 almas que se armaron de valor y ropa para llenar el estadio, asistió a un harakiri. El del Atlético. Los de Simeone cogieron la soga y se colgaron de ella. Se hundieron (1-2) ante un modesto Bodo que asaltó con argumentos futbolísticos el feudo colchonero, lo que nadie había conseguido esta temporada, y quedan abocados a una previa antes de los octavos de final. El Bodo se vistió de Qarabag para revivir viejos fantasmas y provocar un terremoto.

«Primero quiero felicitar al rival, hizo un trabajo muy bueno. Sabíamos de sus transiciones y su forma de defender. Creo que pese a su trabajo pudimos hacer más goles en el primer tiempo por las ocasiones generadas y no fuimos concretos. En el segundo tiempo esa jugada donde hubo varios rebotes y nosotros en la jugada con Almada le pega a uno en la línea. Nos encontramos con un partido que hicimos méritos para estar en ventaja y estamos en desventaja. Trabajamos de distintas maneras para buscar el gol, felicitar al rival y prepararnos para el sábado, que quedan poquitas horas», inició Simeone.

El Cholo no catalogó la derrota y no consecución de los octavos de final como un mazazo para su equipo. «No porque dimos todo. Exigirle y pedirles más a los futbolistas, no encuentro el qué pedirles más. Trabajan bien, se esfuerzan, lo intentan, pero somos contundentes de cara al gol. El único arreglo es seguir generando ocasiones y dar confianza al equipo. Nuestra gente estar como siempre, alentando al equipo para dar el máximo y no hay otro camino. El que estamos recorriendo es bueno y hay que mantenerlo y estar firmes en lo que va a venir por delante porque hay muchas cosas importantes», detalló.

La no clasificación directa a octavos de final sucede simultáneamente con el desarrollo del mercado invernal de fichajes en el que el Atlético ha vendido, pero no fichado. Galán, Raspadori, Gallagher y Carlos Martín enfilaron la rampa de salida, mientras que la de entrada no la ha recorrido ningún jugador por ahora. Alemany quiere fichajes de calidad y Simeone de rendimiento inmediato. Ante el Bodo tenía en el banquillo más defensas que delanteros. Plantilla descompensada. «Estamos trabajando de cara a lo que podamos traer. Esperemos en estos días que no queda mucho. Hay que hablar poco y esperar que pase algo o no», explicó.

El Atlético comenzó el harakiri en Turquía, ante el Galatasaray, cuando no pasaron del empate. Simeone centra ahí su decepción. «Me quedé más decepcionado ahí que contra el Bodo. Merecimos ganar, hicimos todos los méritos y ahí me quedé decepcionado. Hoy no, venimos de jugar hace tres días, respondimos bien en todos los sentidos y no tengo nada que reprochar al equipo, están dando el máximo todos y con este empuje, humildad y seguridad de lo que hacemos no tengo dudas de que van a llegar los resultados que queremos y necesitamos», finalizó Simeone.