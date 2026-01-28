Posibles rivales del Atlético en el playoff de la Champions: se enfrentará a Brujas o Galatasaray

El camino del Atlético hacia los octavos de final es el largo, el que pasa por un playoff que todo el mundo quería evitar. Dos partidos, dos semanas más de competición en un calendario cargado de por sí y el riesgo de caer eliminado. Todo eso reciben los rojiblancos al no ser capaces de vencer en su feudo al modesto Bodo. El sorteo será este viernes, pero el Atlético sabe a lo que se enfrentarán en Champions. A dos viejos conocidos. Galatasaray o Brujas.

La carambola de resultados de otros partidos se dio, pero los que no cumplieron fueron los rojiblancos que acaban en 14º puesto la Fase Liga abocados a un doble enfrentamiento antes de los octavos de final. El partido de ida se disputarán los días 17 y 18 de febrero, mientras que los de vuelta el 24 y 25 del mismo mes. La parte positiva para el Atlético en esta Champions es que jugará la vuelta en casa al haber finalizado entre los 16 primeros puestos.

Son dos equipos, Brujas y Galatasaray, de reciente recuerdo. Especialmente el segundo, al que se enfrentó el Atlético en la penúltima jornada de la Fase Liga de Champions. Precisamente el empate cosechado en Turquía supuso el principio del fin para los rojiblancos en lo que clasificar a octavos se refiere. «Debemos ganar los dos partidos para estar en octavos», dijo Simeone antes del mencionado encuentro. Los suyos no pudieron ni con unos ni con otros.

El Brujas también ha traído dolor de cabeza a los colchoneros en general y Cholo en particular. Hace no mucho, durante la temporada 2022/2023, también hurgaron en la herida del Atlético. Les vencieron en Bélgica y rascaron un empate en el Metropolitano que a la postre mutó en eliminación rojiblanca. Fue durante la fase de grupos, uno que no superaron los de Simeone.

La no clasificación directa a octavos de final sucede simultáneamente con el desarrollo del mercado invernal de fichajes en el que el Atlético ha vendido, pero no fichado. Galán, Raspadori, Gallagher y Carlos Martín enfilaron la rampa de salida, mientras que la de entrada no la ha recorrido ningún jugador por ahora. Alemany quiere fichajes de calidad y Simeone de rendimiento inmediato. Ante el Bodo tenía en el banquillo más defensas que delanteros. Plantilla descompensada. «Estamos trabajando de cara a lo que podamos traer. Esperemos en estos días que no queda mucho. Hay que hablar poco y esperar que pase algo o no», explicó Simeone.