Cómo funciona el sorteo de los playoffs de la Champions League: formato, condicionantes y posibles cruces del Real Madrid y Atlético

La clasificación final de la fase liga de Champions League marca el camino a seguir. Los ocho primeros acceden directamente a los octavos de final, evitando cualquier ronda previa. Por detrás, los clubes situados entre la novena y la vigesimocuarta posición deben disputar una eliminatoria de playoffs que otorga los ocho billetes restantes a la siguiente ronda de Champions League, entre los que se encuentran Real Madrid y Atlético de Madrid, atentos al sorteo.

Cuándo es el sorteo de playoffs de la Champions League

El sorteo de los playoffs de la Champions League está programado para el viernes 30 de enero, a partir de las 12:00 horas (hora española). En ese acto quedarán definidos los emparejamientos de las eliminatorias que decidirán qué ocho equipos completan el cuadro de octavos de final. Los 16 clubes implicados conocerán no sólo a su rival directo, sino también el lado del cuadro por el que avanzarán en caso de superar la eliminatoria.

Cómo funciona el sorteo de los playoffs de la Champions League

El sistema del sorteo está directamente vinculado a la clasificación obtenida en la fase liga. Los equipos clasificados entre el 9º y el 16º puesto actúan como cabezas de serie, mientras que los situados entre el 17º y el 24º lo hacen como no cabezas de serie. No es un sorteo completamente abierto, ya que los emparejamientos están condicionados por bloques previamente definidos.

Los cruces se organizan de la siguiente manera:

9º y 10º frente a 23º y 24º

11º y 12º frente a 21º y 22º

13º y 14º frente a 19º y 20º

15º y 16º frente a 17º y 18º

Dentro de cada bloque, el sorteo determina qué equipo se enfrenta a cuál. Además, la posición en la fase liga también influye en el orden de los partidos: los equipos mejor clasificados disputan el encuentro de vuelta como locales, un factor que puede resultar decisivo en eliminatorias tan ajustadas.

Posibles cruces en los playoffs de la Champions League

Con la clasificación definida, ya se perfilan los posibles emparejamientos de esta ronda de playoffs. En el primer bloque, Real Madrid o Inter se medirán a Bodo/Glimt o Benfica. En el segundo, PSG o Newcastle se enfrentarán a Mónaco o Qarabag. El tercer bloque incluye a Juventus o Atlético de Madrid frente a Brujas o Galatasaray, mientras que el cuarto empareja a Atalanta o Bayer Leverkusen con Borussia Dortmund u Olympiacos.

Estos cruces no solo determinan el acceso a octavos, sino que también condicionan el rival posterior. De cara a la siguiente ronda, los equipos que ya estaban clasificados directamente esperan a los ganadores de estos duelos, siguiendo un cuadro previamente establecido.

Qué rival le puede tocar al Real Madrid en la Champions League

El Real Madrid afronta de nuevo la eliminatoria de repesca para alcanzar los octavos de final. Como noveno clasificado de la fase liga, el conjunto blanco entra en el primer bloque del sorteo. Sus opciones se reducen a dos rivales: el Bodo/Glimt, que finalizó en la 23ª posición, o el Benfica, 24º clasificado y el culpable de que los blancos tengan que pasar por estos playoff.

El sorteo determinará cuál de estos dos clubes se cruza en el camino del equipo de Arbeloa. Lo que ya está definido es el orden de los partidos: el Real Madrid disputará la vuelta del playoff en el estadio Santiago Bernabéu. En caso de superar la eliminatoria, el escenario se invertirá en octavos, ya que el encuentro de ida se jugaría en el coliseo blanco. Allí esperarían Sporting de Lisboa o Manchester City…

Posibles rivales del Atlético de Madrid en los playoffs de la Champions

El Atlético de Madrid tampoco logró cerrar la fase liga entre los ocho primeros, por lo que deberá disputar esta ronda previa. Al quedar encuadrado en el bloque del 13º y 14º puesto, sus posibles adversarios son el Brujas belga, o el Galatasaray, representante turco.

Ambos rivales aparecen como opciones teóricamente más asequibles en comparación con otros cruces del playoff. Sin embargo, el camino posterior se presenta exigente, ya que el vencedor de esta eliminatoria se enfrentará en octavos a uno de los grandes clubes de la Premier League que esperan directamente en esa ronda: Liverpool o Tottenham.