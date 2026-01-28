Cuándo es el sorteo de los playoffs de la Champions League: equipos clasificados y posibles cruces

La primera fase de la Champions League ha llegado a su fin con la conclusión de la liguilla, por lo que ahora se viene el momento definitivo y decisivo de la máxima competición continental. A partir de ahora ya no hay margen de error y las eliminatorias, ya sean las de los playoffs como las de octavos y siguientes, van a ser apasionantes con auténticos partidazos en los que todos los participantes lo darán todo para intentar alzarse con la Orejona a finales de mayo.

La gran sorpresa la ha dado el Real Madrid, que tenía todo de cara para meterse en los octavos de final de la Champions League, pero perdieron por 4-2 frente al Benfica de José Mourinho y acabaron novenos. El Atlético fue sorprendido por el Bodo/GLimt y también jugará los playoffs de la máxima competición continental. El Barcelona, por su parte, pudo llevarse el triunfo y meterse en los octavos. Por último el Athletic Club y el Villarreal han puesto punto y final a su participación en esta edición de la máxima competición continental.

Equipos clasificados para los octavos de Champions

Ya han terminado todos los partidos de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League y ya conocemos a los ocho equipos que han quedado entre los ocho primeros, por lo que estos serán los clubes afortunados de clasificarse directamente para los octavos de final de la máxima competición europea y saltarse la ronda de playoffs. El no jugar dicha fase tiene grandes beneficios. En primer lugar, el hecho de tener dos semanas de descanso, pero también evitan correr el riesgo de ser eliminados antes de tiempo.

Esta jornada de la fase de liga de la Champions League el Arsenal y el Bayern de Múnich eran los dos únicos equipos que habían conseguido clasificarse matemáticamente para los octavos de final. Ya en esta fecha se tuvieron que decidir los seis clubes que le acompañarían y tras unos 90 minutos frenéticos de cambios constantes ya se conocieron aquellos que consiguen saltarse los playoffs de la máxima competición continental.

Arsenal

Bayern de Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting de Portugal

Manchester City

Qué equipos juegan los playoffs de la Champions League

Por otro lado, hay que recordar que del noveno al vigesimocuarto siguen vivos en la Champions League, pero se trata de los clubes que van a tener que ponerse a prueba en los playoffs de la competición. Hay que tener en cuenta también que del vigesimoquinto al último se eliminan de todo torneo europeo por este año y que no saldrán rebotados a competiciones inferiores como sucedía en el anterior formato.

Real Madrid

Inter de Milán

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Brujas

Galatasaray

Mónaco

Qarabag

Bodo/Glimt

Benfica

Posibles eliminatorias de los playoffs de la Champions League

Con este nuevo formato de la Champions League que se estrenó la pasada temporada vino consigo una gran novedad. Todos ya conocemos la ronda de los playoffs, pero habría que tener en cuenta que en el sorteo habrá limitaciones. Por ejemplo, el noveno y el décimo jugarían ante el vigesimocuarto o vigesimotercero y así sucesivamente en paquetes de dos.

Real Madrid o Inter de Milán contra Benfica o Bodo/Glimt.

PSG o Newcastle contra Qarabag o Mónaco.

Juventus o Atlético de Madrid contra Galatasaray o Brujas.

Atalanta o Bayer Leverkusen contra Olympiacos o Borussia Dortmund.

Cuándo es el sorteo de los playoffs de la Champions League

El sorteo de los playoffs de la Champions League lo ha programado la UEFA para el viernes 30 de enero, por lo que todos los equipos que se han clasificado para esta ronda sabrán en unas horas contra quién se tendrán que enfrentar. El evento arrancará a las 12:00 horas, una menos en las Islas Canarias, en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon, Suiza.

Tendremos que destacar también que los partidos de ida de los playoffs de la Champions League se jugarán el martes 17 y el miércoles 18 de febrero, mientras que la vuelta está reservada para una semana después, lo que significa que el martes 24 y el miércoles 25 se decidirán los ocho clubes que avanzan a los octavos de final. El sorteo de esta ronda y el último que hará la UEFA se celebrará el viernes 27 de febrero.