Sorteo de los playoffs de la Champions League 2026, en directo hoy: dónde ver los bombos, cruces, posibles rivales del Real Madrid y Atlético gratis en vivo online
Sigue en directo y en vivo online el minuto a minuto del sorteo de los playoffs de la Champions League de la UEFA
Al Real Madrid le puede tocar el Benfica o el Bodo/Glimt en los playoffs de la Champions League
El Galatasaray o el Brujas son los posibles rivales del Atlético de Madrid en los playoffs de la Champions League
Los aficionados del Real Madrid y del Atlético están ansiosos por conocer ya al rival de su equipo en los playoffs de la Champions League y en unos minutos lo sabrán con este sorteo que celebra la UEFA en la máxima competición continental. Ninguno de estos dos equipos españoles pudo saltarse esta ronda, algo que sí logró un Barcelona que se clasificó directamente para los octavos de final. Te contamos en directo y en vivo online el minuto a minuto de todo lo que ocurra en este sorteo de los playoffs de la Champions League.
El sorteo de playoffs de la Champions League, en directo
Los bombos del sorteo de la Champions League
Los ocho equipos que se clasificaron entre el noveno y el decimosexto están ansiosos por conocer a sus rivales en estos playoffs de la Champions League, pero saben que sus emparejamientos están al 50%. Esto quiere decir que al Inter de Milán y el Real Madrid se medirán al Benfica o al Bodo/Glimt. El PSG y Newcastle, al Mónaco o al Qarabag. El Atlético de Madrid y la Juventus al Brujas o Galatasaray y finalmente la Atalanata y el Bayer Leverkusen al Borussia Dormunt u Olympiacos.
Los posibles rivales del Real Madrid y Atlético
Hay que recordar que este sorteo de los playoffs de la Champions League no es puro y hay algún que otro condicionante en su funcionamiento. Por ejemplo, en este formato hay que tener en cuenta que hay ocho equipos cabezas de serie que se agrupan en packs de dos. Lo mismo sucede con los no cabezas de serie, que se separarían de dos en dos. Esto significa que ya se sabe que al Real Madrid sólo le puede tocar el Benfica o el Bodo/Glimt y al Atlético de Madrid únicamente el Galatasaray o el Brujas.
Emoción en la Champions League
¡¡Muy buenos días a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el minuto a minuto de este apasionante sorteo de los playoffs de la Champions League que se celebrará en Nyon, más concretamente la Casa del Fútbol Europeo. El cuartel general de la UEFA está preparado para conocer las ocho eliminatorias de esta ronda en la que equipos como el PSG, Real Madrid o Atlético, entre otros, pelearán por meterse en unos octavos de final donde ya esperan los que mejor lo hicieron en la fase de liga regular que terminó el pasado jueves.
Presentación del sorteo
Pedro Pinto es el conductor de este evento de la UEFA en el que sabremos los emparejamientos de los playoffs de la Champions League
¡Comienza el evento en Suiza!
Arranca el acto del sorteo de los playoffs de la Champions League. ¡Vaya evento tenemos por delante en Nyon!
¡5 minutos!
Ya sólo quedan 5 minutitos para que arranque el sorteo de los playoffs de la Champions League en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon. ¡En breves momentos conoceremos a los rivales del Real Madrid y Atlético!
¿Otra vez Mourinho?
Recordamos que el Real Madrid se puede enfrentar al Benfica, contra el que perdió hace unos días en Lisboa por 4-2 y al cual entrena José Mourinho, o al Bodo/Glimt, que ha ganado en las últimas semanas al Manchester City y al Atlético de Madrid.
El cuadro del sorteo de la Champions League
Hoy conoceremos los cruces de los playoffs de la máxima competición continental, pero los equipos ya saben también a sus posibles rivales en los octavos de final, aunque hará falta otro sorteo para saberlo. Así está el cuadro de la Champions League.
Declive de la Liga de Tebas
Lamentablemente, España va a tener muy difícil tener una plaza extra en la próxima edición de la Champions League, ya que hasta campeonatos como el portugués han adelantado a la Liga de Tebas.
A qué hora empieza el sorteo de la Champions League
El sorteo de los playoffs de la Champions League fue fijado en el horario de las 12:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que falta una media horita para que comience el evento en Suiza.
El Barcelona
El conjunto azulgrana consiguió clasificarse en el top8 y meterse en los octavos de final de la Champions League, pero en el Camp Nou celebraron que el Real Madrid tuviese que jugar los playoffs.
Dónde ver por TV el sorteo de la Champions League
Recordamos que este apasionante sorteo de los playoffs de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar+ o de los canales de la UEFA. Nosotros te contaremos minuto a minuto en vivo online y en streaming gratis en la web de OKDIARIO.
El sorteo de los playoffs de la Champions League
Aquí te dejamos la guía para que conozcas con todo tipo de detalles los playoffs de la Champions League. El formato, los bombos, el funcionamiento…
Todo preparado
Todo está listo en Nyon para que dé comienzo en una horita este sorteo de los playoffs de la Champions League en el que están el Real Madrid y el Atlético.
Resumen de la octava jornada
Empiezan a poner los diferentes goles de la octava jornada de la Champions League y los cambios que iban suponiendo en la clasificación.