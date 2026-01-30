Cuadro del sorteo de los playoffs de Champions League 2026 | Resultado, cruces y a quién le ha tocado al Real Madrid y Atlético para la UEFA
Los aficionados del Real Madrid y del Atlético están ansiosos por conocer ya al rival de su equipo en los playoffs de la Champions League y en unos minutos lo sabrán con este sorteo que celebra la UEFA en la máxima competición continental. Ninguno de estos dos equipos españoles pudo saltarse esta ronda, algo que sí logró un Barcelona que se clasificó directamente para los octavos de final. Te contamos en directo y en vivo online el minuto a minuto de todo lo que ocurra en este sorteo de los playoffs de la Champions League.
El sorteo de playoffs de la Champions League, en directo
Los bombos del sorteo de la Champions League
Los ocho equipos que se clasificaron entre el noveno y el decimosexto están ansiosos por conocer a sus rivales en estos playoffs de la Champions League, pero saben que sus emparejamientos están al 50%. Esto quiere decir que al Inter de Milán y el Real Madrid se medirán al Benfica o al Bodo/Glimt. El PSG y Newcastle, al Mónaco o al Qarabag. El Atlético de Madrid y la Juventus al Brujas o Galatasaray y finalmente la Atalanata y el Bayer Leverkusen al Borussia Dormunt u Olympiacos.
Los posibles rivales del Real Madrid y Atlético
Hay que recordar que este sorteo de los playoffs de la Champions League no es puro y hay algún que otro condicionante en su funcionamiento. Por ejemplo, en este formato hay que tener en cuenta que hay ocho equipos cabezas de serie que se agrupan en packs de dos. Lo mismo sucede con los no cabezas de serie, que se separarían de dos en dos. Esto significa que ya se sabe que al Real Madrid sólo le puede tocar el Benfica o el Bodo/Glimt y al Atlético de Madrid únicamente el Galatasaray o el Brujas.
Emoción en la Champions League
¡¡Muy buenos días a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el minuto a minuto de este apasionante sorteo de los playoffs de la Champions League que se celebrará en Nyon, más concretamente la Casa del Fútbol Europeo. El cuartel general de la UEFA está preparado para conocer las ocho eliminatorias de esta ronda en la que equipos como el PSG, Real Madrid o Atlético, entre otros, pelearán por meterse en unos octavos de final donde ya esperan los que mejor lo hicieron en la fase de liga regular que terminó el pasado jueves.
- Dinamo de Zagreb – Genk
- Brann – Bolonia
- Ludogorets – Ferencvaros
- Celtic – Stuttgart
- Panathinaikos – Viktoria Plzen
- Fenerbahce – Nottingham Forest
- PAOK – Celta
- Lille – Estrella Roja
Ya conocemos al equipo al que se enfrentará el Real Club Celta de Vigo en los playoffs de la Europa League. Los de Claudio Giráldez se enfrentarán al PAOK de Salónica.
El funcionamiento del sorteo
Están procediendo ahora a explicar el funcionamiento del sorteo de la Europa League, que es exactamente igual que el de la Champions League.
Ahora ha comenzado en Nyon el sorteo de los playoffs de la Europa League, donde el Celta espera conocer a su rival. El Betis avanzó directamente a los octavos de final.
Hace un rato conocimos los emparejamientos de los playoffs de la Champions League y aquí les dejamos el cuadro y cómo han quedado los cruces.
A ida y vuelta
Estos playoffs de la Champions League se jugarán a ida y vuelta. El primer encuentro será en el campo del equipo que peor quedó en la clasificación, mientras que en la vuelta será será en el campo del que haya quedado más arriba. Es por ello que las eliminatorias del Real Madrid y Atlético se decidirán en el Santiago Bernabéu y Metropolitano respectivamente.
La UEFA celebrará un sorteo más en la Champions League. Será el de octavos de final, pero también todos conocerán su camino hacia la gran final de Budapest. El viernes 27 de febrero es la fecha escogida para este evento en el que todos esperamos que estén también el Real Madrid y el Atlético junto al Barcelona.
El conjunto azulgrana sabe qué cuatro equipos le podrían tocar en los octavos de final de la Champions League. Los posibles rivales del Barcelona.
Mario Branco, representante del Benfica
- «Es siempre un placer visitar Madrid. Íbamos a tener una ronda muy difícil, pero hemos demostrado que podemos hacerlo, que hasta el final estamos enchufados. Lo intentaremos hacer otra vez, pero será difícil. El Real Madrid estará algo más enchufado tras lo ocurrido el miércoles».
- «El gol de Trubin se demuestra que creemos. Sabíamos que con el 3-2 podíamos estar dentro o fuera. Luego teníamos que ir a por todo y tenemos el mérito de ir hasta el final. Esperamos enseñar en el Estadio da Luz lo fuerte que podemos ser y luego sobrevivir en el Santiago Bernabéu, uno de los campos más complicados de Europa».
- «El equilibrio será muy importante. Difícilmente se decidirá en el primer partido. El estado anímico también será importante».
El Atlético de Madrid tendrá un duro duelo contra el Brujas en estos playoffs de la Champions League. Este año los belgas le provocaron muchos problemas al Barça…pero hace unas temporadas, en la 2022-23, dejaron fuera a los rojiblancos en la fase de grupos.
Hace unos días José Mourinho y su Benfica ha sido uno de los causantes de que el real Madrid se fuera a los playoffs de la Champions League. Ahora se vuelven a ver las caras y el entrenador portugués regresará al Santiago Bernabéu, donde estuvo tres temporadas como entrenador.
Cuándo se juegan los playoffs de la Champions League
Entre esta tarde y esta noche la UEFA ofrecerá los horarios y fechas definitivas de los playoffs de la Champions League, pero se sabe que el martes 17 y miércoles 18 son las fechas escogidas para la ida. La vuelta será una semana más tarde, por lo que todo se decidirá el martes 20 y el miércoles 21.
Por ahora podemos tener en cuenta algunos detalles para el futuro de esta Champions League. No habría derbi madrileño hasta la final del torneo. El Real Madrid sólo se vería las caras con el PSG en unas hipotéticas semifinales.
¡Así quedan los emparejamientos de los playoffs de la Champions League!
- Borussia Dortmund – Atalanta
- Olympiacos – Bayer Leverkusen
- Galatasaray – Juventus
- Brujas – Atlético de Madrid
- Mónaco – PSG
- Qarabag – Newcastle
- Bodo/Glimt – Inter de Milán
- Benfica – Real Madrid
El conjunto blanco se irá al lado plateado del cuadro de la Champions League y se vuelve a ver las caras contra el Benfica de Mourinho.
El conjunto colchonero ya sabe que se tendrá que enfrentar al Brujas, un rival que le puso muy complicado las cosas al Barcelona. El Atlético de Madrid se va al lado azul del cuadro.
- El Benfica, Mónaco, Galatasaray y Borussia Dortmund se van a la parte plateada del cuadro.
- El Bodo/Glimt, Qarabag, Brujas y Olympiacos se van a la parte azul del cuadro de la Champions League.
Después de todos los preparativos, presentaciones y explicaciones, ahora sí que llega el momento de la verdad.
- «Me encanta el nuevo formato, es totalmente diferente, es fresco. La última jornada era como estar en una atracción, emociones a flor de piel. Fue la noche perfecta».
- «Si vemos la clasificación, sí que veo al Arsenal como favorito. Ocho partidos y ocho victorias. Son números increíbles. Lo que han hecho Arteta y los jugadores es especial. Ahora empieza una nueva competición en la que hay mucha presión. Arsenal, City, Bayern, Chelsea…sí, son favoritos».
- «Para llegar a la final y ganar el trofeo todos los detalles son importantes. Hay que ser consistente y encontrar el equilibrio. El talento tiene que estar ahí. Esta competición es muy atractiva».
El ex futbolista del Arsenal o Villarreal es uno de los encargados de estar presente en este sorteo de la Champions League para ser mano inocente.
Como es habitual, Giorgio Marchetti sube al escenario para explicar el funcionamiento de este sorteo de los playoffs de la Champions League.
A continuación toca conocer a todos esos equipos que hoy estarán en el sorteo de los playoffs de la Champions League. Entre ellos, el Real Madrid, Atlético, Inter de Milán, PSG, Newcastle…
Empiezan a poner los diferentes goles de la octava jornada de la Champions League y los cambios que iban suponiendo en la clasificación.
Pedro Pinto es el conductor de este evento de la UEFA en el que sabremos los emparejamientos de los playoffs de la Champions League
Arranca el acto del sorteo de los playoffs de la Champions League. ¡Vaya evento tenemos por delante en Nyon!
Ya sólo quedan 5 minutitos para que arranque el sorteo de los playoffs de la Champions League en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon. ¡En breves momentos conoceremos a los rivales del Real Madrid y Atlético!
Recordamos que el Real Madrid se puede enfrentar al Benfica, contra el que perdió hace unos días en Lisboa por 4-2 y al cual entrena José Mourinho, o al Bodo/Glimt, que ha ganado en las últimas semanas al Manchester City y al Atlético de Madrid.
Hoy conoceremos los cruces de los playoffs de la máxima competición continental, pero los equipos ya saben también a sus posibles rivales en los octavos de final, aunque hará falta otro sorteo para saberlo. Así está el cuadro de la Champions League.
Lamentablemente, España va a tener muy difícil tener una plaza extra en la próxima edición de la Champions League, ya que hasta campeonatos como el portugués han adelantado a la Liga de Tebas.
El sorteo de los playoffs de la Champions League fue fijado en el horario de las 12:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que falta una media horita para que comience el evento en Suiza.
El conjunto azulgrana consiguió clasificarse en el top8 y meterse en los octavos de final de la Champions League, pero en el Camp Nou celebraron que el Real Madrid tuviese que jugar los playoffs.
Recordamos que este apasionante sorteo de los playoffs de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar+ o de los canales de la UEFA. Nosotros te contaremos minuto a minuto en vivo online y en streaming gratis en la web de OKDIARIO.
Aquí te dejamos la guía para que conozcas con todo tipo de detalles los playoffs de la Champions League. El formato, los bombos, el funcionamiento…
Todo está listo en Nyon para que dé comienzo en una horita este sorteo de los playoffs de la Champions League en el que están el Real Madrid y el Atlético.
