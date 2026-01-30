Cuadro del sorteo de los playoffs de Champions League 2026 | Resultado, cruces y a quién le ha tocado al Real Madrid y Atlético para la UEFA

Los aficionados del Real Madrid y del Atlético están ansiosos por conocer ya al rival de su equipo en los playoffs de la Champions League y en unos minutos lo sabrán con este sorteo que celebra la UEFA en la máxima competición continental. Ninguno de estos dos equipos españoles pudo saltarse esta ronda, algo que sí logró un Barcelona que se clasificó directamente para los octavos de final. Te contamos en directo y en vivo online el minuto a minuto de todo lo que ocurra en este sorteo de los playoffs de la Champions League.

El sorteo de playoffs de la Champions League, en directo

Los bombos del sorteo de la Champions League

Los ocho equipos que se clasificaron entre el noveno y el decimosexto están ansiosos por conocer a sus rivales en estos playoffs de la Champions League, pero saben que sus emparejamientos están al 50%. Esto quiere decir que al Inter de Milán y el Real Madrid se medirán al Benfica o al Bodo/Glimt. El PSG y Newcastle, al Mónaco o al Qarabag. El Atlético de Madrid y la Juventus al Brujas o Galatasaray y finalmente la Atalanata y el Bayer Leverkusen al Borussia Dormunt u Olympiacos.

Los posibles rivales del Real Madrid y Atlético

Hay que recordar que este sorteo de los playoffs de la Champions League no es puro y hay algún que otro condicionante en su funcionamiento. Por ejemplo, en este formato hay que tener en cuenta que hay ocho equipos cabezas de serie que se agrupan en packs de dos. Lo mismo sucede con los no cabezas de serie, que se separarían de dos en dos. Esto significa que ya se sabe que al Real Madrid sólo le puede tocar el Benfica o el Bodo/Glimt y al Atlético de Madrid únicamente el Galatasaray o el Brujas.

Emoción en la Champions League

¡¡Muy buenos días a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el minuto a minuto de este apasionante sorteo de los playoffs de la Champions League que se celebrará en Nyon, más concretamente la Casa del Fútbol Europeo. El cuartel general de la UEFA está preparado para conocer las ocho eliminatorias de esta ronda en la que equipos como el PSG, Real Madrid o Atlético, entre otros, pelearán por meterse en unos octavos de final donde ya esperan los que mejor lo hicieron en la fase de liga regular que terminó el pasado jueves.