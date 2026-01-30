PSG-Mónaco y Newcastle-Qarabag: de aquí saldrá el rival del Barcelona en octavos de la Champions
El Barcelona espera tranquilamente en los octavos de final
El PSG tendrá que medirse al Mónaco y el Newcastle tendrá el viaje largo
Así vivimos en directo el sorteo de la Champions League
El Barcelona ya conoce los cruces de la ronda previa a los octavos de final de la Champions y a los que tendrá que estar muy atentos porque de ahí saldrá su rival. El PSG se medirá al Mónaco y el Newcastle al Qarabag en una ronda que se disputará en las dos últimas semanas del mes de febrero con la vuelta en París e Inglaterra.
El sorteo de la Champions League celebrado este viernes en Nyom ha deparado los cruces de la ronda de playoff de la Liga de Campeones. El PSG tendrá un duelo sencillo de Ligue 1 en Europa al tocarle el Mónaco. El año pasado ya le tocó un equipo francés en esta ronda y este curso ha tenido la misma fortuna. La ida será en el Luis II y la vuelta en París a finales de febrero.
Por otro lado, al Newcastle le ha tocado el viaje largo, ya que tendrá que medirse al Qarabag con la ida allí. La vuelta será en Inglaterra y el equipo de Premier League sigue siendo el favorito en esta eliminatoria.
Los dos equipos que salgan ganadores de estas dos eliminatorias podrán medirse en octavos de final de la Champions League a Barcelona o Chelsea. Dos huesos duros de roer. Por lo tanto, los de Hansi Flick tendrán que tener un ojo puesto en analizar a estos cuatro equipos.
Esta circunstancia se ha dado porque el PSG no ha podido entrar entre los ocho primeros, y eso que dependía de sí mismo para hacerlo. Jugaba ante el Newcastle en su casa. El que ganase se metía y el que perdía no. Empataron a uno y se quedaron ambos fuera. Los goles fueron de Vitinha y Willock en la primera mitad.
La curiosidad de estos dos equipos es que ya se han medido esta temporada al Barcelona. El PSG ganó en Montjuic 1-2 con un equipo plagado de bajas en ataque y el Newcastle perdió en Inglaterra frente al equipo de Hansi Flick.