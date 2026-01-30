PSG-Mónaco y Newcastle-Qarabag: de aquí saldrá el rival del Barcelona en octavos de la Champions

El Barcelona ya conoce los cruces de la ronda previa a los octavos de final de la Champions y a los que tendrá que estar muy atentos porque de ahí saldrá su rival. El PSG se medirá al Mónaco y el Newcastle al Qarabag en una ronda que se disputará en las dos últimas semanas del mes de febrero con la vuelta en París e Inglaterra.

El sorteo de la Champions League celebrado este viernes en Nyom ha deparado los cruces de la ronda de playoff de la Liga de Campeones. El PSG tendrá un duelo sencillo de Ligue 1 en Europa al tocarle el Mónaco. El año pasado ya le tocó un equipo francés en esta ronda y este curso ha tenido la misma fortuna. La ida será en el Luis II y la vuelta en París a finales de febrero.

Por otro lado, al Newcastle le ha tocado el viaje largo, ya que tendrá que medirse al Qarabag con la ida allí. La vuelta será en Inglaterra y el equipo de Premier League sigue siendo el favorito en esta eliminatoria.

Los seguiremos con interés 👀 pic.twitter.com/6q1Vn4G74R — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 30, 2026

Los dos equipos que salgan ganadores de estas dos eliminatorias podrán medirse en octavos de final de la Champions League a Barcelona o Chelsea. Dos huesos duros de roer. Por lo tanto, los de Hansi Flick tendrán que tener un ojo puesto en analizar a estos cuatro equipos.