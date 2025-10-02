Vitinha responde a Lamine Yamal y a Pedri: «Nos importa un bledo»

El PSG reflejó su condición de campeón de Europa con un triunfo de autor. Se repuso a las bajas del tridente y al gol inicial del Barcelona para asaltar Montjuic. Los de Flick se agarraron a Pedri y Lamine Yamal y más al resultado que al juego, pero acabaron claudicando ante un equipo fiel a su idea que culminó la remontada con gol de Ramos en el tramo final. Fue el epílogo de un partido lleno de rivalidad desde antes de que rodara el balón.

«El PSG es uno de los mejores equipos del mundo y nosotros el mejor. O así lo considero yo». Con estas contundentes palabras analizó Pedri la previa del partido. A él se sumó Lamine Yamal con un mensaje a través de las redes sociales. «He vuelto y la misión, también», acompañado de los escudos del Barcelona y PSG. Lo sucedido sobre el terreno de juego marcó sentencia y dejó la pelota en el tejado del club parisino.

Vitinha, brújula del equipo galo que llegó a Montjuic con alguna molestia física, se impuso al centro del campo azulgrana y tras el partido le llegó el momento de responde a Pedri y Lamine Yamal. «A veces pasan estas cosas. Sabemos que hay este tipo de declaraciones antes de los partidos, pero no tenemos nada que hacer, a nosotros nos importa un bledo», afirmó ya con el triunfo en el bolsillo.

Vitinha no fue el único que se refirió a las mencionadas declaraciones, Gonçalo Ramos, autor del gol que culminó la remontada parisina, también contestó a Pedri y Lamine Yamal. Lo hizo de manera más contundente incluso que su compañero. «Ha sido una noche increíble. Somos los campeones de Europa, eso es todo lo que puedo decir. Si eres el mejor tienes que demostrarlo en el campo, no hablar de ello», expresó.