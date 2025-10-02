El regreso al Camp Nou sigue siendo una utopía: el Barcelona-Olympiacos se jugará en Montjuic

El Barcelona sigue sin fecha de regreso para el Camp Nou. A pesar de que la UEFA había puesto en su página web que el próximo partido de la Champions League en casa ante Olympiacos se jugaría en el Camp Nou, el club ha anunciado este jueves que será en Montjuic. Por tanto, la vuelta a su estadio todavía sigue siendo una utopía.

«El FC Barcelona informa que el tercer partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del martes 21 de octubre, a las 18:45 horas, frente al Olympiacos, se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys», comienza diciendo el comunicado del club catalán.

«El club continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. En este marco, el FC Barcelona está trabajando en las nuevas enmiendas que el Ayuntamiento de Barcelona compartió con el club la semana pasada», agrega la entidad catalana.

En última instancia, el FC Barcelona «agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou». El club sigue trabajando para conseguir el permiso final de obra del Ayuntamiento que permitan reabrir parcialmente el nuevo Camp Nou.

Así, una vez confirmado que el duelo ante Olympiacos será en Montjuic, se abre el proceso de venta de entradas con preferencia de compra para todos los socios y socias titulares del Abono Estadio Olímpico Lluís Companys en cualquiera de las temporadas 2023/24 y/o 2024/25 en Montjuic, que disfrutarán de una preferencia de compra de 48 horas.