El Barça empieza a ver con buenos ojos seguir en Montjuic hasta que el Camp Nou no tenga más aforo

Cuando parecía que estaba ya todo contado sobre la remodelación, obras y reapertura del nuevo estadio blaugrana… una nueva más: el Barça estaría considerando muy seriamente aplazar su vuelta este mes al Camp Nou hasta que avancen una fase más y consigan una mayor capacidad de aforo manteniéndose en Montjuic hasta nueva fecha.

Ver para creer (o leer para no entender). Tras semanas de tira y afloja entre el Barça y el Ayuntamiento de Barcelona, de presiones culés para recortar plazos y lograr los permisos pertinentes para la reapertura, el conjunto culé comienza a ver con buenos ojos seguir en Montjuic hasta que el Camp Nou no tenga más aforo

De regresar al Camp Nou en las próximas semanas en las fechas que han ido nuevamente trascendiendo, con el objetivo claro de jugar el derbi catalán ante el Girona, el club podría meter en el estadio a unos 27.000 espectadores tras la finalización de esta primera fase y la reapertura parcial. Es una cifra baja teniendo en cuenta que el Barça metió en Montjuic hace unos días ante la Real Sociedad a más de 50.000 espectadores.

El Estadio Olímpico Lluís Companys supera con creces en estos momentos la capacidad de un Camp Nou a medio hacer, sobre todo en partidos con tanta expectación como será el choque ante el PSG en Champions League esta misma noche.

Es aquí donde está el quid de la cuestión, si en términos económicos, el principal motor de las prisas del Barça con la reapertura del Camp Nou, es beneficio la vuelta al estadio en su primera fase, con un aforo tan reducido, dejando por el camino prácticamente a la mitad de socios y aficionados culés que pueden acceder en Montjuic.

“Tenemos la esperanza de que se hagan los ajustes que se tenían que hacer y que, desde el punto de vista de la seguridad, se pueda dar el visto bueno para reabrir parcialmente el Camp Nou. Pienso que se podrán arreglar los pequeños problemas que había”, explicó hace unos días el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, sobre la posibilidad de que el 18 de octubre el Barça juegue ante el Girona en el Camp Nou.

Tal y como apunta el As, la cúpula del Barça se plantea posponer nuevamente la reapertura del Camp Nou para el mes de noviembre, cuando se prevé que puedan dar por finalizada la fase 1B con el lateral abierto y un aforo de 45.000 personas, una cantidad que se aproxima y ajusta más a lo que actualmente ofrecen en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Montjuic.

Esta posibilidad llega justo un día después que desde la UEFA se apunte a la disputa del próximo partido como local en Champions League del Barça en el Camp Nou, en lugar de en Montjuic, pese a que la normativa de la máxima competición europea es bastante clara con el cambio de recinto en media de una fase activa como es esta liguilla. Será ante el Olympiacos el 21 de octubre, unos días después del duelo catalán ante el Girona.

Con este nuevo plan rondando en la cúpula del Barça, la nueva fecha del retorno del primer equipo al Camp Nou podría ser finalmente el 22 de noviembre ante el Athletic de Bilbao en Liga, justo después del tercer parón internacional. Casi un año después de la primera fecha que lanzó Joan Laporta como reapertura del estadio coincidiendo con el 125 aniversario de la entidad…