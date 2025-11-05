El Newcastle se aprovecha de un Athletic malherido en Champions

El Athletic también se complica en exceso sus opciones en Champions League. El conjunto bilbaíno llegaba mermadísimo por las bajas y con muchas dudas tras sus últimos resultados y cayó en St. James’ Park ante un Newcastle que fue muy superior. No dieron opción las urracas, dejando prácticamente moribundos a los leones, que se complican muchísimo su futuro en la máxima competición al perder 2-0, con goles de Dan Burn y Joelinton.

11 minutos duró realmente el partido de los rojiblancos. Robert Navarro perdió la marca de Burn un segundo y el central inglés conectó un cabezazo a la escuadra. Tremendo remate se sacó, con un espectacular efecto ante el que nada pudo hacer Unai Simón. Y hasta ahí. Tocó ir a remolque después, encajando un segundo y siendo incapaces de reponerse.

Ese gol en los primeros minutos obligó al Athletic a remar durante todo el encuentro, encontrándose además con la mala suerte. Si no tenían suficiente con tener nueve lesiones, se cebaba la fortuna con ellos, puesto que estrellarían hasta dos balones en la madera. El primero de ellos, para evitar el empate, antes de una jugada mal defendida y cabeceada por Joelinton, les acabó por mandar a la lona a los bilbaínos. Con tres puntos en doce partidos, el equipo de Ernesto Valverde tiene que mejorar si quiere meterse al menos en la repesca.

En el monumental St James’ Park, uno de los campos más impresionantes de Inglaterra, el Athletic pecó de novato. Ya les había avisado el Newcastle de su peligro, con un gol anulado a Joelinton por fuera de juego, pero la falta que colgó en el minuto 11 Kieran Trippier y remató Burn fue la confirmación del letargo de los bilbaínos.

El envío de Trippier fue magnífico, así como la maniobra de Burn, que sorteó a sus marcas apareciendo por el exterior, ayudado por los bloqueos de sus compañeros. Imperdonable, eso sí, que Robert Navarro no le siguiera. El central pudo rematar solo en el segundo palo y lo hizo con todo el mérito de colocar la pelota en la escuadra. Fue un cabezazo magnífico, con todas las de la ley.

Y el Athletic reaccionó. Sin la fortuna de su lado. Unai Gómez, a la contra, pudo empatar. El delantero ganó por velocidad a Thiaw pero el central recuperó, le cerró el hueco y Unai sólo pudo sacar un disparo con poco ángulo que dio en la cara del poste por fuera. En la jugada posterior, fue Adama, con un misil desde fuera del área, el que probó de nuevo la madera de la portería de Nick Pope.

Sin esa pizca de suerte necesaria en escenario, partidos y competiciones de este estilo, el Athletic se mantuvo en el encuentro hasta que su endeblez defensiva le volvió a castigar. Esta vez fue Harvey Barnes el que encontró el hueco en el área para poner un centro templado que Joelinton remató a las puertas del área pequeña. Incomprensible esta vez que el brasileño estuviera sin cubrir a esa distancia.

Un disparo de Nico Serrano que salvó Pope fue la última cuerda a la que intentó agarrarse el equipo bilbaíno antes de marcharse derrotado de Newcastle. El Athletic, llegados al ecuador de la fase de grupos, tiene en su casillero los tres puntos logrados en San Mamés contra el Qarabag, y le quedan por delante visitar al Slavia de Praga, recibir al Paris Saint Germain, viajar a Bérgamo contra el Atalanta y acabar en casa contra el Sporting de Portugal.