Andalucía: Intervalos nubosos y temperaturas en ascenso según AEMET

En el conjunto del territorio andaluz, se prevén intervalos nubosos con nubes medias y altas. En la mitad occidental, las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso, mientras que las máximas descenderán; en la mitad oriental, se esperan pocos cambios. Los vientos serán flojos y variables, aportando una jornada tranquila en general.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 25 de febrero

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lento esta mañana, mostrando un manto azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 10 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá fresca, pero a medida que el sol, que saldrá a las 08:00, se eleva, alcanzaremos una máxima de 23 grados. La brisa suave del sureste, con una velocidad de 5 km/h, acariciará la piel, aunque la humedad, que puede llegar a ser algo elevada, podría hacer que el ambiente se sienta un poco cargado.

Ya por la tarde, el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo luminoso hasta la puesta del sol a las 19:13. Sin embargo, no hay riesgo de lluvia en el horizonte, lo que permite disfrutar de un paseo al aire libre sin preocupaciones. La temperatura se mantendrá agradable y la sensación térmica se alineará con los 23 grados, creando un ambiente perfecto para disfrutar de la tarde sevillana.

Córdoba: cielo nublado y posibilidad de lluvia

El amanecer en Córdoba se presenta con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. Las nubes comienzan a acumularse en el horizonte, creando un lienzo gris que promete inestabilidad. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, mientras el viento del noreste sopla suavemente a 5 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h.

La tarde traerá un contraste notable, con un aumento en la temperatura que alcanzará los 23 grados, pero también con un cielo más cubierto y una sensación térmica que podría llegar a ser agobiante debido a la humedad, que oscilará entre el 45% y el 90%. Con la posibilidad de lluvias y un viento más fuerte, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

En Huelva, cielo alternando sol y nubes

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de sol y algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, aunque con una leve brisa que podría hacer sentir un poco más fresco el aire.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será placentera. Aprovechar el tiempo para salir a dar un paseo o simplemente relajarse en un parque puede ser una excelente manera de disfrutar de esta jornada tranquila.

Cielo despejado y ambiente agradable en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la luz del sol que saldrá a las 08:01. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 15 grados y alcanzando una máxima de 18°C. La sensación térmica, sin embargo, podría llegar a sentirse un poco más cálida, alcanzando los 19°C. A lo largo de la mañana, el viento del sureste soplará a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable tener precaución.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero no se espera lluvia en ningún momento del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados, con una sensación térmica que se mantendrá agradable. La humedad relativa variará entre el 50% y el 70%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. Con 11 horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:15, será un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 22 grados por la tarde, con un viento suave del noreste que aportará una agradable sensación térmica. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y tus gafas de sol.

Agradable tarde con nubes y brisa en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 13 grados y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 20 grados, ofreciendo una tarde agradable bajo un cielo ligeramente nublado.

Sin embargo, es importante estar atentos a la brisa que soplará del sureste a unos 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h. La humedad, que variará entre el 60 y el 95 por ciento, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable que ronda los 7 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando hasta 21 grados por la tarde, con un viento suave que aportará frescura.

Aprovecha la luz del sol, que brillará con fuerza y no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas desciendan a 10 grados. Un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Almería: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día en Almería. La mañana arranca fresca con temperaturas alrededor de los 12°C, pero a medida que avanza la jornada, el mercurio subirá hasta alcanzar los 20°C por la tarde, acompañada de una suave brisa del sur a 10 km/h.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán a 13°C. La humedad variará entre el 30% y el 90%, así que es importante mantenerse hidratado.