El rey Harald de Noruega, de 89 años, hospitalizado en Tenerife deshidratado y con una infección

El rey Harald V de Noruega, de 89 años, ha sido ingresado este martes el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife, donde se encontraba de vacaciones privadas junto a su esposa, la reina Sonja, según ha informado el palacio real noruego en un comunicado oficial. El motivo de la hospitalización ha sido por una infección acompañada de deshidratación.

El palacio ha destacado que el rey Harald V de Noruega se encuentra en buen estado y bajo supervisión médica. «El Rey está recibiendo tratamiento por una infección y deshidratación, y su estado, dadas las circunstancias, es bueno», se ha podido leer en el comunicado. La Casa Real de Noruega ha confirmado que el médico personal del rey viajará a Tenerife para colaborar con el servicio sanitario local. La familia real ha solicitado privacidad durante este período, asegurando que el tratamiento del rey se realiza conforme a las indicaciones de los profesionales de salud y que se encuentra estable.

El rey Harald ha reinado en Noruega desde 1991. Es conocido por su cercanía con la ciudadanía y su activa participación en eventos oficiales a pesar de su avanzada edad. Aunque su salud ha sido estable en los últimos años, este episodio recuerda la vulnerabilidad que conlleva la edad, especialmente durante viajes al extranjero.

Hospitalizaciones previas

En 2024, durante unas vacaciones en Malasia, Harald fue ingresado por una infección y recibió un marcapasos temporal, antes de ser trasladado a Noruega, donde se le implantó un dispositivo permanente, asegurando su estabilidad cardíaca.

La Casa Real noruega bajo presión

La hospitalización del rey se produce después de que la princesa Mette-Marit, esposa del príncipe heredero Haakon, se convirtiera en el epicentro del escándalo del depredador sexual y pederasta convicto Jeffrey Epstein. Documentos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU revelan que la princesa aparece miles de veces en los archivos de Jeffrey Epstein. La publicación de estos documentos ha puesto de manifiesto una amistad cercana e inesperada entre la princesa y Epstein, generando dudas sobre su papel futuro como reina de Noruega.

En un comunicado oficial, Mette-Marit aseguró que lamenta profundamente su amistad con Epstein y pidió disculpas «a todos aquellos a los que he decepcionado». Reconoció que la situación ha afectado a la familia real, en particular al rey Harald y a la reina Sonja, y señaló que su situación actual es «muy exigente», por lo que no puede ofrecer explicaciones completas en este momento.

Contexto personal y familiar

El escándalo se añade a las polémicas del hijo mayor Mette-Marit. Marius Borg Høiby se enfrenta en un juicio a 38 cargos graves, incluidos violación y agresión a ex parejas. De ser encontrado culpable, se enfrenta a una posible condena de hasta 16 años de prisión. Además, Mette-Marit lucha contra una enfermedad pulmonar incurable, que podría requerir un trasplante, agregando una dimensión de salud crítica a la crisis familiar.

Otros altos perfiles noruegos también se han visto involucrados indirectamente en el escándalo Epstein, como el ex primer ministro Thorbjørn Jagland y el CEO del Foro Económico Mundial, Borge Brende, lo que refleja el alcance internacional de las conexiones expuestas por los documentos.

Primeros años del rey Harald

Harald V nació el 21 de febrero de 1937 en Skaugum, Asker, hijo del entonces príncipe herdero Olav y la princesa herdera Märtha, siendo el primer príncipe nacido en Noruega en 567 años. Sus primeros años transcurrieron con tranquilidad junto a sus hermanas, la princesa Ragnhild y la princesa Astrid, hasta que el 9 de abril de 1940, la invasión alemana obligó a la familia a huir de Oslo. Märtha cruzó con los niños hacia Suecia y, el 12 de agosto de 1940, se trasladaron a Estados Unidos por invitación del presidente Franklin D. Roosevelt, permaneciendo en exilio durante la Segunda Guerra Mundial.

El 8 de mayo de 1945, tras la capitulación alemana, Harald regresó a Noruega junto a su familia, desembarcando en Oslo. Fue recibido por su padre, el entonces príncipe heredero Olav, y una multitud entusiasta.

Educación y formación

Harald inició sus estudios en Oslo. Posteriormente realizó su formación militar. Entre 1960 y 1962 cursó estudios de ciencias sociales, historia y economía en Oxford.

Ascenso al trono

Tras la muerte de su padre, Harald se convirtió en príncipe heredero y en 1990 asumió funciones como Regente ante la enfermedad del rey Olav. Al fallecer su padre en enero de 1991, Harald ascendió al trono y fue consagrado oficialmente en la Catedral de Nidaros el 23 de junio de 1991, adoptando el lema familiar: «Alt for Norge» (Todo por Noruega).

Matrimonio y familia

El 29 de agosto de 1968, Harald contrajo matrimonio con Sonja Haraldsen, su amor desde hacía nueve años. La unión con una plebeya generó debate en su momento, pero se convirtió en un pilar de estabilidad para la monarquía. La pareja tiene dos hijos: princesa Märtha Louise (1971) y el príncipe heredero Haakon (1973), quienes a su vez han ampliado la familia real con nietos como princesa Ingrid Alexandra y príncipe Sverre Magnus.