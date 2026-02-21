¿Está en peligro el trono de Noruega? La situación de Mette-Marit tras el escándalo de los archivos de Epstein

La monarquía noruega atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas tras la publicación de una nueva remesa de documentos vinculados al financiero estadounidense Jeffrey Epstein, cuya red de contactos vuelve a sacudir a figuras relevantes de la política, la economía y diversas casas reales europeas.

Entre los nombres que han cobrado especial protagonismo en los últimos días se encuentra el de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, cuya imagen pública se ha visto seriamente erosionada por las revelaciones. El impacto mediático coincide, además, con problemas personales y familiares que han reavivado el debate sobre la estabilidad institucional y el futuro de la Corona.

Los denominados «papeles de Epstein», desclasificados el pasado viernes, aportan detalles adicionales sobre la relación que el magnate mantuvo con personalidades internacionales. Aunque la Casa Real noruega había restado importancia a los encuentros entre la princesa y el financiero, los documentos sugieren que el contacto fue más frecuente y cercano de lo admitido oficialmente. Entre los datos más comprometidos figuran estancias de la princesa en la residencia de Epstein en Miami y un intercambio de mensajes de carácter personal que ha alimentado la controversia.

Las revelaciones llegan en un momento especialmente sensible para la heredera consorte, quien ha reiterado sus disculpas públicas. En su declaración más reciente, afirmó que nunca habría mantenido relación con Epstein de haber conocido la gravedad de sus crímenes, admitiendo que debió investigar con mayor profundidad su pasado.

Sin embargo, la existencia de comunicaciones en las que reconoce haber buscado información sobre él en internet ha debilitado la credibilidad de esa defensa ante una opinión pública cada vez más exigente.

Una situación muy complicada

La crisis reputacional se ha visto agravada por la situación judicial de su hijo mayor, Marius Borg Høiby, fruto de una relación anterior a su matrimonio. El joven afronta un proceso por presuntos delitos de violación, maltrato y grabaciones sin consentimiento, acusaciones que han generado un profundo impacto social en Noruega. Horas antes del inicio del juicio, fue detenido nuevamente por la presunta comisión de nuevos delitos, lo que ha intensificado el escrutinio mediático sobre la familia.

Aunque el hijo de la princesa no forma parte de la institución monárquica, su situación ha terminado por salpicar la imagen de la Corona. La decisión adoptada en su día de integrarlo en la familia, pero no en la estructura oficial, pretendía preservar la estabilidad institucional; sin embargo, la gravedad de los cargos ha reabierto el debate sobre los límites entre lo privado y lo público en una monarquía moderna.

El estado de salud de Mette-Marit

A los escándalos se suma el deterioro de la salud de la princesa, diagnosticada en 2018 de fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad que ha condicionado su agenda oficial en los últimos años. Los especialistas no descartan la necesidad de un trasplante en el futuro, un escenario que podría afectar de forma significativa a sus funciones representativas. La combinación de problemas de salud y crisis reputacional plantea interrogantes sobre su capacidad para asumir plenamente el papel de reina consorte cuando el príncipe heredero acceda al trono.

La institución se enfrenta así a un desafío complejo: preservar la continuidad y la confianza ciudadana en un contexto marcado por la transparencia y el escrutinio permanente. La monarquía noruega ha gozado tradicionalmente de altos niveles de aprobación, pero los acontecimientos recientes han puesto a prueba esa relación de confianza.

Nacida en Kristiansand en 1973, la princesa llegó a la familia real tras su matrimonio en 2001 con el príncipe heredero Haakon de Noruega. Su incorporación no estuvo exenta de polémica: su condición de plebeya, su historial personal y determinadas decisiones de juventud generaron un intenso debate sobre su idoneidad para el papel institucional. Con el paso de los años, su implicación en causas sociales y su desempeño en actos oficiales contribuyeron a consolidar su aceptación pública.

Durante más de dos décadas, la heredera consorte logró que la institución dejara atrás las dudas iniciales, proyectando una imagen de cercanía que conectó con amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, las revelaciones actuales han reactivado antiguos cuestionamientos sobre los estándares exigibles a quienes representan a la Corona, especialmente en un contexto en el que la ejemplaridad se considera un pilar esencial de la legitimidad monárquica.

¿Qué opina el pueblo?

El impacto de la crisis ya se refleja en la percepción ciudadana. Un sondeo difundido esta semana por la cadena TV2 indica que el 47,6 % de los noruegos considera que Mette-Marit no debería llegar a ser reina, frente al 28,9 % que respalda su futura coronación.

El debate no se limita a la figura de la princesa, sino que alcanza al modelo de monarquía y a las expectativas de transparencia y responsabilidad que la sociedad contemporánea exige a sus representantes. La Casa Real noruega se enfrenta ahora al reto de gestionar una crisis que combina factores personales, judiciales y reputacionales, en un contexto donde cada revelación amplifica el escrutinio público.

La historia de la Corona noruega ha estado marcada por su capacidad de adaptación y por una relación cercana con la ciudadanía. No obstante, la sucesión de acontecimientos que rodean a la princesa heredera plantea interrogantes sobre si la institución podrá mantener ese equilibrio en los próximos años. La combinación de los nuevos documentos sobre Epstein, el proceso judicial de su hijo y su delicado estado de salud configura un escenario sin precedentes.