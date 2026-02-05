Mette-Marit y Epstein: así fueron los mensajes de su relación

La desclasificación de miles de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein incluye desde fotografías a mensajes de correo electrónico que el pederasta intercambió con figuras relevantes del panorama internacional. Entre ellas, el ex príncipe Andrés, pero también la princesa Mette-Marit de Noruega. De la relación entre el hermano del rey Carlos III y Epstein ya se conocían muchos detalles, de hecho, fue esto lo que provocó su caída en desgracia. Sin embargo, en el caso de Mette-Marit, aunque ella había admitido que conocía al pederasta, no se sabía hasta qué punto su vínculo era tan estrecho.

En medio de la fuerte crisis de imagen que afronta la monarquía noruega, estas nuevas revelaciones sobre la princesa han caído como un jarro de agua fría. La esposa de Haakon se ha disculpado por ello y ha reconocido que mantuvo una actitud totalmente inadecuada. Sin embargo, muchos consideran que estos detalles son suficientes para que se la aparte de la institución.

La princesa Mette-Marit en un acto. (Foto: Gtres)

La conversación de Mette-Marit y el pederasta

Gracias a los nuevos documentos sabemos que Mette-Marit pasó varios días con su instructora de yoga en la casa de Epstein en Florida, donde disfrutó de una relajada y confortable estancia. Hay fotografías y correos electrónicos que confirman este viaje y, además, se ha desvelado una conversación que demuestra hasta qué punto la relación entre ambos era estrecha. Una conversación que aparece en los archivos desclasificados y que medios noruegos han desglosado para extraer los detalles más importantes.

Según ha trascendido, fue el amigo y colaborador de Epstein, Boris Nikolic, quien le dijo al magnate que debía reunirse con Mette-Marit. Unos hechos que tuvieron lugar en 2011, después de su primera condena.

Jeffrey Epstein posando. (Foto: Gtres)

Los primeros mensajes entre ambos datan de octubre de 2011 y hablan de una novela de Michel Houellebecq. Un pretexto que les lleva a una conversación más personal. «Oye ¿dónde estás?», escribe la princesa en plena madrugada. «¿Te gustaría pasar a tomar un café antes de mi hora? Ahora entiendo qué te gusten y por qué te gustan estos libro», contesta Epstein al cabo de las horas.

Muchas de las conversaciones empiezan con el magnate preguntándole a la princesa dónde está. En unos de los mensajes, Mette-Marit le dice que está en Nueva York como parada para ir a Boston y Miami. También le cuenta que tiene previsto volver a Oslo para disfrutar de unos días de esquí en familia, que ha estado en París y que pronto viajará a Costa Rica.

El nexo en común

En enero de 2012 es Boris Nikolic quien le dice a Epstein que ha estado con los príncipes en Davos: «Te estuve llamando con Mette el otro día. Es divertido, pero súper intenso: todos los días desde las 13:00 hasta las 2:00 sin parar. Esta noche organicé una cena muy pequeña con Bill, David Rubenstein, Mette, Hakoon y otros», cuenta.

Isla de Jeffrey Epstein en el Caribe. (Foto: Gtres)

Unos meses después, Nikolic volvió a coincidir con Mette-Marit en un acto en Oslo y le cuenta a Epstein que han hablado mucho de él: «Nos divertimos mucho. Desearía que estuvieras allí. Adoro Mette. Es increíble. ¡Debes de estar pitándote los oídos porque Mette y yo hablamos mucho de ti! ¡Te echamos de menos!», le cuenta. Por su parte, Epstein le pregunta si deberían plantear un viaje pronto a Noruega y Boris le dice que ella no está pasando mucho tiempo en Oslo porque no le gusta estar allí. «El próximo domingo vendrá a visitarme a Seattle. Y quiere ir a casa a ver a los niños antes de Seattle. También estará en Nueva York para asistir a la Gala del Met».

Sus mensajes más personales

Las conversaciones entre Mette-Marit y Epstein revelan su estrecho vínculo y también una conexión que tiene como punto de partida su afición a la literatura. Hay mensajes en los que la princesa le dice al pederasta que está aburrida y que por favor vaya a rescatarla y otros en los que Epstein le dice que está buscando esposa. «París está resultando interesante, pero prefiero a los escandinavos», dice el magnate. Mette-Marit responde: «París es bueno para el adulterio, el material escandinavo es mejor para buscar esposa». Aunque son muchos los mensajes que intercambian, Epstein también le pide un número de teléfono para hablar y le ofrece visitar la isla. No se tiene constancia de que pisara su isla privada, pero sí su casa de Florida, donde pasó varios días. Los últimos mensajes que se han desclasificado datan de junio de 2014, fecha en la que las conversaciones entre ambos se fueron reduciendo.