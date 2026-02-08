El rey Harald y la reina Sonia reaparecen tras el escándalo de Marius Borg y Mette-Marit

La familia real de Noruega atraviesa un momento muy delicado. Por un lado está el juicio contra Marius Borg y por el otro el escándalo que ha protagonizado Mette-Marit al aparecer en los documentos desclasificados de Jeffrey Epstein. En mitad de esta problemática, los reyes Harald y Sonia han aparecido en los Juegos Olímpicos de Invierno para apoyar a su país, pues hay posibilidades de que los noruegos se lleven varias medallas.

Harald de Noruega y su mujer han hecho frente a la tormenta como solamente ellos saben hacerlo. Su Majestad debe caminar con muletas porque tiene problemas de movilidad, pero su estado es bueno y ha demostrado que está en plena forma. Este fin de semana muchos royals se han desplazado hasta Italia para acudir al mencionado evento. En LOOK hemos hablado de la presencia de los reyes de los Países Bajos, quienes han estado con la princesa Amalia, y de Pablo de Grecia, quien se ha dejado ver junto a su mujer.

Los reyes de Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno. (Foto: Gtres)

No es de extrañar que el jefe de Estado de Noruega haya continuado con la hoja de ruta que tenía establecida antes de que la princesa Mette-Marit se viese salpicada por el caso Epstein. Harald ha dado normalidad al asunto y su estrategia ha obtenido buenos resultados porque diferentes medios internacionales han subrayado el esfuerzo que está haciendo en estos momentos.

Las imágenes que han salido publicadas, firmadas por la agencia Gtres, han dejado al descubierto un detalle interesante. El rey ha sido recibido con los brazos abiertos en Milán, prueba de ello es que los organizadores de los Juegos Olímpicos incluso le han proporcionado una pequeña banqueta para que no tenga problemas a la hora de descender de su vehículo.

El rey de Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno. (Foto: Gtres)

La agenda de los reyes de Noruega

Harald y Sonia tienen 88 años y los expertos en casas reales aseguran que, si la situación no fuese tan delicada, el rey ya habría abdicado en su hijo. El problema es que Haakon está rodeado de escándalos. Él no ha iniciado ninguno, pero se ha visto envuelto en una situación complicada debido a los errores que han cometido su mujer y su hijastro. Mette-Marit ya ha pedido perdón, pero la sociedad todavía tiene muchas preguntas.

Los reyes de Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno. (Foto: Gtres)

Los reyes de Noruega han intentado desvincularse por completo de la princesa y de Marius Borg. Es más, hay rumores que plantean una posibilidad que podría dar un giro radical a la historia. Existe la opción de que Harald no le ceda el trono a Haakon, sino que escoja otro camino para salvar la institución. Mientras tanto, está intentando hacer una vida norma, de ahí que se haya dejado ver por Milán.

Lo primero que han hecho Harald y su mujer ha sido apoyar a Noruega en la carrera de larga distancia femenina de 3.000 metros en el Estado de Patinaje de Velocidad y después han estado en la misma competición, pero en clave masculina. En ambos eventos han recibido el calor del público y no han tenido ningún problema, pues la gente ha sabido separarles de los conflictos que han puesto en peligro a la Corona noruega.