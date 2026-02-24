A partir del lunes 23/02 se esperan colas kilométricas en Lidl por el set de herramientas a precio de risa para cambiar tu casa

Esta semana Lidl ha vuelto a poner el foco en el bricolaje doméstico con una oferta que empieza este lunes 23 de febrero y que, previsiblemente, no durará demasiado en tienda. Se trata del set de herramientas de jardinería Parkside por 16,99 euros, una de las rebajas más destacadas de la semana para quienes quieren mejorar el jardín o afrontar pequeños trabajos en casa sin tener que invertir en herramientas profesionales.

El atractivo de este set de herramientas que llega hoy mismo a Lidl no está solo en el precio. Lo que diferencia este set de otros similares es la combinación de materiales y acabados: acero inoxidable pulido, mangos de madera de haya y diseños pensados para resistir trabajos de tierra de manera continuada. Para el público general, esto significa poder trabajar con una herramienta sólida y duradera sin llegar a los precios que suelen verse en grandes superficies de bricolaje, de modo que si deseas mejorar o cambiar el exterior de tu hogar antes de que llegue la primavera, este es el set que necesitas.

El set de herramientas que llega a Lidl y que arrasará

Lo que más llama la atención al tener este set de herramientas de Lidl en la mano es que no parecen de gama baja. El cabezal está hecho en acero inoxidable, lo que evita que se oxide con el uso o con el paso de una temporada en el jardín. El mango, en vez de plástico, viene en madera de haya, que aporta un punto de solidez que se nota al trabajar con tierra dura. Ese mango viene ligeramente encerado, así que resulta más cómodo y no se estropea tan rápido si toca humedad.

La unión entre el mango y el cabezal es otro punto fuerte. Las herramientas incluyen espiga de cuello de cisne, un refuerzo estructural que evita que la pala se afloje o se parta, un fallo habitual en herramientas más baratas. También cuentan con empuñadura en T de acabado redondeado, un detalle que mejora la ergonomía cuando se hace fuerza al cavar. Son pequeños elementos que, sumados, explican por qué este set tiene más durabilidad de la que podría esperarse por 16,99 euros.

Qué herramienta elegir según el tipo de trabajo

Aunque comparten diseño y materiales, cada modelo está pensado para un uso concreto:

Pala de punta (aprox. 116 cm, 2,1 kg). Recomendada para cavar en suelos compactos, mover tierra o crear huecos profundos. Es la herramienta más polivalente del set y suele ser la primera opción para jardines de tamaño medio.

Horca de cavar (aprox. 116 cm, 2 kg). Muy útil para airear la tierra sin romper estructuras subterráneas, como raíces o tuberías de riego. También ayuda a deshacer terrones y preparar zonas de cultivo.

Pala Holsteiner (aprox. 150 cm, 2,02 kg). Es la herramienta más grande del grupo. Su longitud extra y la nervadura de refuerzo la hacen adecuada para trabajos exigentes: mover grandes volúmenes de tierra, excavar zonas amplias o nivelar superficies.

Pala de hoja pequeña (aprox. 112 cm, 1,6 kg). Perfecta para jardineras, huertos urbanos y espacios reducidos. Es más ligera y manejable, ideal para quienes trabajan en superficies pequeñas pero necesitan precisión y control.

Un precio muy por debajo del mercado

Las herramientas de gama media con características similares (acero inoxidable, mango de haya y refuerzo estructural) suele situarse entre 25 y 45 euros, dependiendo de la marca y del establecimiento. Ver modelos con estas especificaciones a 16,99 euros coloca esta oferta por debajo de la media y la convierte en una alternativa interesante para quienes quieren renovar material sin gastar demasiado. Eso explica por qué las herramientas Parkside suelen agotarse rápido cuando aparecen en campaña de Lidl ya que ofrecen prestaciones cercanas a una línea semiprofesional sin un precio elevado.

Adecuadas para cualquier tipo de usuario

No hace falta tener un gran jardín para aprovechar este set. Algunos de los usos más habituales incluyen:

Preparar tierra para plantar en terrazas y patios.

Renovar macizos, mover sustrato o airear suelo.

Retirar hojas o restos vegetales de zonas de cultivo.

Acondicionar pequeños huertos urbanos.

Realizar trabajos de mantenimiento en parcelas.

Para quienes viven en zonas con terreno duro, la pala Holsteiner y la horca de cavar pueden ser especialmente útiles. En cambio, quienes solo trabajan en macetas o espacios reducidos sacarán más partido a la pala de hoja pequeña.

Un lanzamiento que coincide con la preparación de la temporada de primavera

El calendario para hacernos con este set de herramientas de Lidl acompaña. Finales de febrero es uno de los momentos en los que más personas revisan sus herramientas antes de las tareas propias de la primavera, ya sea plantar, airear suelo, renovar sustratos o preparar zonas exteriores. Por eso este tipo de lanzamientos suele tener buena recepción: permiten equiparse sin que el gasto sea un problema. Además, la durabilidad de los materiales hace que no sea una compra puntual. Son herramientas pensadas para durar varias temporadas, siempre que se mantengan secas y limpias después de cada uso.

En definitiva, Lidl ha puesto hoy en tienda un set de herramientas que combina materiales de calidad, durabilidad y un precio muy por debajo del mercado. Por 16,99 euros, el usuario puede adquirir un modelo diseñado para trabajos reales, con acabados que suelen verse en gamas más caras. No es extraño que este tipo de productos se agoten rápido. Y menos cuando coinciden con el arranque de la temporada de jardinería, un momento en el que tener una herramienta fiable marca la diferencia entre hacer un buen trabajo o frustrarse con utensilios que no resisten ni media temporada.