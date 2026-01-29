Cuadro de la Champions League 2025/26: emparejamientos y posibles cruces de los playoffs

La Champions League ya tiene el cuadro dibujado una vez que finalizó la fase liga y ya entra en la fase eliminatoria, con la primera disputa de los playoffs. Los equipos que quedaron de la novena a la vigesimocuarta posición jugarán estos playoffs, una ronda extra que se disputará en febrero. De españoles, están Real Madrid y Atlético de Madrid.

Los ocho clasificados de forma directa a octavos, por orden de posición en esta fase liga de Champions, son Arsenal, Bayern de Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City. Estos ocho equipos se libran de playoffs y, por lo tanto, no jugarán esta ronda extra a ida o vuelta, que son dos partidos más.

Esos playoffs lo jugarán 16 equipos, de los que los ocho ganadores se clasificarán para esa ronda de octavos. Estos 16 conjuntos son, nuevamente por su orden de posición en la clasificación de Champions League (del 9º al 24º), Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo Glimt y Benfica.

Quedan eliminados ya de forma automática y no volverán a jugar en Champions esta temporada: Marsella, Pafos, Union Saint-Galloise, PSV, Athletic Club, Nápoles, Copenhague, Ajax, Eintrach Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty.

Emparejamientos de los playoffs de Champions

Una vez acabada la fase final de Champions, ya sabemos cómo será el sorteo del próximo viernes. Los equipos se dividen en bloques de dos según su posición:

Real Madrid o Inter de Milán vs. Bodo Glimt o Benfica

PSG o Newcastle vs. Mónaco o Qarabag

Juventus o Atlético de Madrid vs. Brujas o Galatasaray

Atalanta o Bayer Leverkusen o Borussia Dortmund o Olympiacos

De aquí saldrán ocho enfrentamientos que serán sorteados este viernes, 30 de enero, y que serán los playoffs de esta Champions League que completan el cuadro de la Copa de Europa en esta temporada 2024/25.

Clasificación final de la fase liga de la Champions League