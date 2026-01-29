Horario del sorteo de los playoffs de la Champions League: a qué hora empieza y cómo ver por TV en directo y en streaming

La Champions League vive uno de esos días importantes del torneo, ya que se celebrará el sorteo de los playoffs donde habrá 16 equipos que estarán deseando que lleguen ya los partidos para intentar sacar su billete para los octavos de final. El Real Madrid y el Atlético son los únicos representantes españoles que estarán en los bombos, ya que el Barcelona se metió en la siguiente fase en el top 8 y el Villarreal y el Athletic quedaron apeados. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este sorteo.

Cuándo es el sorteo de los playoffs de la Champions League

La UEFA anunció que el sorteo de los playoffs de la Champions League se programaba para el viernes 30 de enero, ya que ese día habrán terminado las fases de liga de la máxima competición continental, de la Europa League y también de la Conference League, por lo que en el mismo día se celebrarán todos, aunque a diferentes horas. El evento se llevará a cabo en Suiza, más concretamente en Nyon, en la Casa del Fútbol Europeo.

A qué hora es el sorteo de los playoffs de la Champions League

Como ya hemos mencionado, el sorteo de los playoffs de la Champions League se celebrará este viernes 30 de enero en la Casa del Fútbol Europeo, el cuartel general de la UEFA. Este acto está programado para que comience en el horario de las 12:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Como es habitual, se espera que el organismo que rige el fútbol del viejo continente sea puntual. Una hora después a las 13:00 horas tendrá lugar el de la Europa League y posteriormente de la Conference.

Dónde ver por televisión el sorteo de playoffs de la Champions League

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda en las tres competiciones de la UEFA. Este sorteo de los playoffs de la Champions League y del resto de torneos se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar+ Plus. Hay que destacar que este canal viene incluido en el paquete básico de esta plataforma de pago, por lo que habrá que tener contratado este operador para seguir todo lo que suceda en la Casa del Fútbol Europeo.

Los amantes de la máxima competición continental, sobre todo los de equipos como Real Madrid o Atlético que participan en el sorteo de los playoffs de la Champions League, podrán ver el evento en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por la página web de este medio. Los canales oficiales de la UEFA también ofrecerán todo lo que suceda en Nyon.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO y de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en este acto organizado por la UEFA. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto del sorteo de los playoffs de la Champions League desde una hora antes del inicio y posteriormente informaremos sobre los cruces que se producirán.

Estos son los bombos del sorteo de playoffs de la Champions League y posibles cruces

Este miércoles se jugó la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League con la que se ponía el punto final a esta ronda de la máxima competición. Los ocho primeros avanzan a los octavos de final del torneo, pero del noveno al vigesimocuarto tendrán que disputar estos playoffs. En principio, hay unos equipos que parten con la ventaja de ser cabezas de serie y otros que no, pero aún así habrá más limitaciones en el sorteo.

Equipos cabezas de serie

Real Madrid

Inter de Milán

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Equipos no cabezas de serie

Borussia Dortmund

Olympiacos

Brujas

Galatasaray

Mónaco

Qarabag

Bodo/Glimt

Benfica

Como hemos mencionado habrá condicionantes y no habrá sólo dos bombos en este sorteo de los playoffs de la Champions League. Se irán organizando de dos en dos. El noveno y décimo se juntarán, el undécimo y duodécimo también y así sucesivamente. Los que más arriba hayan quedado se enfrentarán a los dos últimos y de ese cruce saldrán los duelos de esta ronda en el que no habrá condicionantes añadidos. Esto quiere decir que se pueden enfrentar dos equipos de una misma federación o que salga un duelo de dos clubes que ya han jugado en esta primera fase.

