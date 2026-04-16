Final Four de la Youth League: cuándo es, dónde se juega, eliminatorias, horarios y cómo ver por TV en directo

La fase final de la UEFA Youth League 2026 ya es una realidad y los cuatro máximos aspirantes al trono de la competición continental ya están preparados para competir en una Final Four emocionante. Durante este próximo fin de semana, el Juvenil A del Real Madrid, París Saint-Germain, Benfica y Club Brujas serán los encargados de hacer disfrutar a los miles de seguidores que se desplazarán hasta las instalaciones de Lausana. Conoce todos los detalles sobre la Final Four de la Youth League 2026.

Cuándo se juega la Final Four de la Youth League

Los cuatro únicos equipos clasificados para la fase final de la UEFA Youth League 2026 se jugarán el título desde este próximo 17 de abril, con el inicio de las primeras semifinales, al 20 del mismo mes, es decir, este próximo lunes se conocerá al campeón de la competición, que saldrá de los combinados ya citados: Real Madrid, Benfica, Brujas y PSG.

Dónde se juegan los partidos de la Final Four de la Youth League

El escenario encargado de albergar la competición en el viejo continente será el estadio FC Lausanne-Sport, que cuenta con una capacidad de casi 11.000 espectadores (concretamente 10.580) que darán luz y color a las gradas durante los días de competición. ¿Por qué el cambio de sede? Pues bien, en los últimos años, el Colovray Stadium de Nyon (Suiza) fue el encargado de acoger dicha Final Four (10 de los últimos 11), pero las obras de renovación del mismo han provocado el traslado de feudo para esta edición.

Cuadro de la Final Four de la Youth League

Tras unas eliminatorias de pura emoción y muchos goles, donde el Real Madrid logró un remontadón épico ante el Sporting CP (2-1), la organización realizó el sorteo y los cuatro equipos clasificados se enfrentarán de la siguiente manera: por un lado, tenemos al conjunto blanco, que disputará su partido ante el PSG este próximo viernes 17 de abril. Horas antes, en ese mismo día, Benfica y Brujas darán el pistoletazo de salida a la competición y de este choque se conocerá el primer gran finalista del torneo a cuatro.

Horario de los partidos de la Final Four de la Youth League

Todo aquel seguidor que desee disfrutar de la Final Four de la Youth League lo podrá hacer a partir de las 14:00 horas de este próximo viernes 17. En este primer invite, Brujas y Benfica se jugarán el primer billete hacia la final del día 20; mientras que Real Madrid y París Saint-Germain se verán las caras horas más tarde, es decir, a partir de las 18:45 horas.

1º semifinal: Brujas-Benfica (14:00 horas, viernes 17 de abril)

2º semifinal: Real Madrid-París Saint-Germain (18:45 horas, viernes 17 de abril)

Final: lunes 20 de abril, a partir de las 18:45 horas

Cómo ver los partidos de la Final Four de la Youth League

La final four de la Youth League 2026 se podrá ver en exclusiva a través de las cámaras de Movistar Plus+ y sus diferentes aplicaciones disponibles, compañía que cuenta con todos los derechos de la competición. Por otro lado, en la web de OkDiario también podrás seguir el minuto a minuto de todo el torneo, con los mejores comentarios, imágenes, vídeos y momentos más destacados. Todo al detalle en el portal de Eduardo Inda.