Julián López deja claro que el Castilla tiene hambre de playoff: «El vestuario lo quiere y va a por ello»

Julián López de Lerma atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Alfredo Di Stéfano tras la goleada de su Real Madrid Castilla por 5-1 frente al Celta Fortuna. El equipo blanco duerme en puestos de playoff donde sueña terminar a final de curso. Goleó al segundo tras firmar un partido brillante con remontada incluida.

«Hoy sabíamos que venía un rival que es segundo clasificado con grandes jugadores, gran nivel colectivo y un gran entrenador. Para nosotros era un reto porque veníamos de dos sinsabores importantes en los dos partidos anteriores donde merecíamos más. Era un reto importante para demostrar lo que es el Real Madrid Castilla y dónde queremos estar. Enfrentarnos a este rival y poder demostrar que somos mejores que ellos. El partido de los chicos ha sido muy bueno con un gran sacrificio, ganas, saber competir el encuentro… ha sido todo muy positivo. El equipo hoy ha sido un colectivo muy unido y es de agradecer», comenzó Julián López de Lerma en sala de prensa.

Sobre la figura de Jacobo Ortega tras su doblete: «Hablamos de delanteros y de rachas. La cantera del Madrid con los jugadores que vienen de abajo siempre están para ayudar. Ya conocía a Jacobo porque nos pudo ayudar en la Youth League. Uno más. Creo que ha sumado desde que está con nosotros. El día que le pusimos titular en Lugo hizo dos goles y hoy ha hecho un gran partido con dos más. Jacobo ya no es solo sus goles, es todo lo que le permite al equipo. Sus desmarques de ruptura, su capacidad de repetir esfuerzos, el presionar, el siempre estar organizado, se asocia siempre bien con sus compañeros, siempre estar en el área… El chico está ofreciendo un gran trabajo y cosas que necesitábamos para estar más cerca de la victoria».

«Sí, está claro (sobre soñar con el playoff). Sobre todo porque la Liga está muy igualada. Vuelvo a repetir, el día de Zamora se nos escaparon dos puntos. En Barakaldo estuvimos cerca de poder ganar. Pero en esta categoría estás cerca de ganar y de perder. Nos pasa a todos. Nos pasa a nosotros más quizás por ser un filial en esos últimos minutos. Esto es aprendizaje. Yo me quedo hoy con esta victoria de esta manera y contra el segundo clasificado… manda un mensaje claro del vestuario al resto de la competición. El Castilla quiere y va a por el objetivo», culminó Julián López respondiendo a OKDIARIO y dejando claro que los blancos quieren aspirar al playoff.