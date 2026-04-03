Joan Martínez regresa con el Castilla a lo grande con un gol ‘a lo Ramos’

Joan Martínez regresó este Viernes Santo con el Castilla a lo grande. El central madridista jugó su primer partido como titular después de más de un mes y medio de baja por lesión. El defensa madridista ya tuvo tres minutos la pasada jornada en Barakaldo y Julián López le dio la oportunidad de inicio en el Alfredo di Stéfano contra el Celta Fortuna. La aprovechó a las mil maravillas con un golazo.

Joan Martínez fue titular en el Castilla contra el Celta Fortuna en la jornada 31 del grupo primero de Primera Federación. No era titular desde el pasado 13 de febrero contra el Bilbao Athletic, también en Valdebebas. Pocos días después sufrió una microrrotura muscular en la concentración de la selección española sub-19 y estuvo de baja hasta la semana pasada. Ante el Barakaldo solamente tuvo tres minutos como toma de contacto.

Julián López de Lerma le dio la oportunidad de ser titular ante el filial del Celta de Vigo y lo aprovechó de manera brillante. A los 21 minutos de juego, y tras un córner botado por David Jiménez, empató el partido con un golazo. Joan Martínez se adelantó al primer palo y con un remate acrobático elevó su pie derecho y marcó un tanto fantástico. Un gol digno de su ídolo, Sergio Ramos, que durante toda su carrera deportiva ha anotado muchos goles con ese remate tan complicado.

Goooooool de Joan Martínez!!!! Asistencia de David Jiménez. Remate acrobático. Recuerdos del Vietnam pic.twitter.com/Q6Vq4e4N5h — Sistema Blanco (@_sistemablanco) April 3, 2026

Joan Martínez es uno de los centrales con más futuro dentro de La Fábrica a día de hoy. Pero no ha tenido suerte con las lesiones. Hay que recordar que una rotura de los ligamentos de su rodilla le tuvo casi un curso fuera de los terrenos de juego. Sus cualidades no pasan desapercibidas para nadie y cada vez que tiene la oportunidad las saca a relucir.