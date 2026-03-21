El Castilla no sabe ganar contra el Zamora

El Castilla dejó escapar la victoria en el Alfredo Di Stéfano en los minutos finales. El filial madridista no pudo sumar los tres puntos ante el Zamora tras encajar dos goles en el tramo final de un partido que duró 115 minutos. César Palacios, de penalti, y Alexis Ciria adelantaron a los madridistas, pero el conjunto visitante igualó el partido con tantos en el 83′ y 89′.

Arrancó mejor el Castilla. Palacios avisó primero con una gran acción individual tras combinar con Alexis Ciria: recortó al defensor y sacó un zurdazo que rozó el palo (11’). Respondió el Zamora poco después con un mano a mano de Miki Codina que Mestre desvió en dos tiempos. Superada la media hora, llegó el 1-0. Yáñez recibió dentro del área y, al intentar marcharse del defensor, fue derribado. Palacios no falló desde los once metros en el minuto 35.

Tras el descanso, el Castilla volvió a salir con intención. Yáñez probó desde la frontal, pero Fermín respondió con una buena intervención. Poco después llegó el segundo. Fortea puso un gran centro y Alexis Ciria, de cabeza, amplió la ventaja a los 53 minutos.

Cuando parecía todo controlado, el Zamora reaccionó. Miki Codina recortó distancias en el 83’ y, en el 89’, Mario García firmó el empate. El Castilla, además, acabó con diez por la expulsión de Cestero en el añadido. Un punto que sabe a poco para el filial en el Di Stéfano.

Con este resultado, el Castilla se queda sexto, fuera de los puestos de fase de ascenso a Segunda, con 43 puntos, los mismos que tiene el Zamora, que es quinto y sí está en fase de ascenso.