El Castilla tira ante el Barakaldo por la borda un triunfo que tenía en la mano

El Real Madrid Castilla se fue de vacío de su visita al Barakaldo en un partido que se le escapó en los últimos minutos. El equipo de Julián López de Lerma golpeó primero desde el punto de penalti, con un tanto de Palacios en el 70’, pero terminó cediendo ante la reacción local en el Nuevo Lasesarre.

El encuentro arrancó con ritmo y sin demasiadas especulaciones. El Barakaldo avisó primero, superado el ecuador del primer tiempo, con un cabezazo de Arana tras córner que obligó a Sergio Mestre a lucirse. El guardameta volvió a aparecer poco después, esta vez para despejar un potente lanzamiento de falta de Álvaro Peña. El Castilla intentó estirarse en el tramo final antes del descanso, pero sin acierto para mover el marcador.

Tras el paso por vestuarios, el filial blanco mantuvo la intensidad y dio un paso al frente. Pol Fortuny rozó el gol con un zurdazo desde la frontal, pero Gaizka respondió con una gran intervención. El partido cambió en el 65’, cuando Roberto cayó dentro del área: el árbitro dejó seguir en primera instancia, pero tras revisar la jugada en el VAR terminó señalando penalti. Palacios no falló y puso el 0-1.

El Castilla estaba cómodo y cerca de sentenciar. De hecho, Roberto pudo hacer el segundo en la siguiente acción, pero su disparo se estrelló contra el poste. Y cuando mejor estaban los visitantes, llegó el giro inesperado. Galarza firmó el empate y, apenas unos minutos después, en el 84’, Sabin Merino culminó la remontada local para dejar sin premio a un Castilla que lo tuvo en su mano.

Con esta derrota, el Castilla se sigue alejando de las posiciones que le permitirían jugar la fase de ascenso a Segunda División. Los blancos encadenan dos encuentros sin ganar tras empatar el pasado fin de semana en el Di Stéfano frente al Zamora. Otra victoria que se escapó en los últimos minutos.