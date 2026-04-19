Real Madrid – Brujas: cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por TV en directo al Juvenil A en la final de la Youth League

Llega el momento de la verdad para el Real Madrid. Después del la decepción del primer equipo en la Champions League frente al Bayern de Múnich, el Juvenil A tiene la oportunidad de conquistar la máxima competición continental, pero para ello tendrá que imponerse al Burjas en lo que será un encuentro emocionante. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo lo que suceda en la final de la UEFA Youth League que se disputa en Suiza.

Horario del Real Madrid – Brujas: a qué hora es la final de la Youth League

El Juvenil A del Real Madrid sigue en Suiza para enfrentarse al Brujas en el partido que corresponde a la gran final de la UEFA Youth League. El equipo que dirige Álvaro López superó al PSG en las semifinales en una épica tanda de penaltis, mientras que los belgas se cargaron al Benfica. Ahora, el Stade de la Tuilière será testigo de un gran encuentro en el que el cuadro blanco espera conseguir su segundo entorchado en esta competición.

Cuándo se juega el Real Madrid – Brujas: la final de la Youth League

La UEFA programó este emocionante Real Madrid – Brujas correspondiente a la gran final de la Youth League para este lunes 20 de abril. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque entre el Juvenil A de Chamartín y los belgas en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con plena normalidad en la previa del choque entre los aficionados de ambos combinados para que el duelo pueda arrancar de manera puntual en el Stade de la Tuilière.

Dónde ver en directo gratis el Real Madrid – Brujas: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se disputen en esta máxima competición europea de juveniles. Esto significa que el Real Madrid – Brujas de la final de la UEFA Youth League se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar+ Plus o Vamos, pero hay que recordar que estos dos canales están en la plataforma de pago. El choque del Juvenil A del cuadro blanco también se podrá seguir gratis y en abierto por el canal de Real Madrid TV.

Todos aquellos aficionados del cuadro madridista y los amantes del deporte rey en general también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Brujas correspondiente a la final de la UEFA Youth League mediante las apps de Movistar+ o de Real Madrid TV. Estas aplicaciones están disponibles para ser descargadas en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero todos los usuarios podrán acceder con un ordenador a las respectivas páginas webs de estos operadores para no perderse nada de lo que suceda en el Stade de la Tuilière de Suiza.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este partidazo que es la final de la UEFA Youth League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Brujas. Una vez acabe el choque publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde el Stade de la Tuilière.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Brujas

Por otro lado, todos aquellos aficionados del cuadro merengue que no vayan a poder ver en directo por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming esta final de la UEFA Youth League deben saber que tendrán la opción de escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrían conectar con el Stade de la Tuilière y así contar todo lo que suceda en el Real Madrid – Brujas que se disputa en Suiza.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Brujas?

El Stade de la Tuilière, que se encuentra en la ciudad de Lausana y en el Cantón de Vaud, será el escenario en el que se disputará el Real Madrid – Brujas que corresponde a la final de la UEFA Youth League. Este campo fue inaugurado en 2020, así que estamos hablando de un recinto deportivo bastante nuevo. Tiene un aforo para unas 12.500 personas y viendo lo que ha sucedido en las semifinales se puede esperar una buena entrada en la que conoceremos qué juvenil se lleva el título.

La UEFA ha designado al árbitro noruego Rohit Saggi para que imparta justicia en el partido del Juvenil A del Real Madrid contra el Brujas en la final de la Youth League. El experimentado italiano Marco di Bello será el encargado de estar al frente del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego del Stade de la Tuilière para, si es necesario, avisar a su compañero para que acuda al monitor a analizar la acción en cuestión al monitor que estará entre los dos banquillos.