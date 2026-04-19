El Real Madrid busca su segunda Youth League: así era la plantilla liderada por Raúl que ganó la primera

El Real Madrid busca este lunes en Suiza ganar la segunda Youth League de su historia contra el Brujas a partir de las 18:45 horas. Una generación dorada de futbolistas que quiere entrar en la historia del club, liderada por Álvaro López en el banquillo. En estas líneas os vamos a contar qué jugadores ganaron la primera en el año 2020 con Raúl González como entrenador de aquel equipo y dónde están ahora.

El 25 de agosto del año 2020, en plena pandemia del covid, el Real Madrid se proclamó campeón de la UEFA Youth League por primera vez en su historia. Fue un torneo raro, como aquella Liga de Primera División, ya que, tras el parón de las competiciones en el mes de marzo por el confinamiento, estas se reanudaron en verano, aunque sin público. Fueron meses extraños y muy raros. Pero el club blanco hizo historia.

Era la primera Champions juvenil en la historia del club y allí estuvo también presente en Nyon el presidente Florentino Pérez para celebrar el título con La Fábrica. Un entorchado histórico para la mejor cantera del mundo.

Aquel fue uno de los títulos más especiales en la carrera de Raúl González Blanco. Sin duda, el más especial en su carrera de entrenador por el momento. Luego dio el salto al Castilla y rozó el ascenso a Segunda División durante varios años.

Un Real Madrid que hizo historia en la Youth League

El Real Madrid de Raúl González levantó en el verano de 2020, entre mascarillas, su primera Youth League tras vencer al Benfica en la final por 2-3. Pablo Rodríguez hizo el primero y un gol en propia puerta mandó el partido al descanso 0-2. Ya en la segunda mitad. Gonçalo Ramos, actual delantero del PSG, anotó el 1-2 y Miguel Gutiérrez sentenció con el 1-3. Otra vez Gonçalo Ramos recortó distancias poco después y en el minuto 68, Luis López detuvo un penalti.

Fue una victoria y un título histórico. Hasta el momento, ninguna generación en la cantera del Real Madrid ha logrado repetir este éxito. El equipo de Álvaro López quiere repetirlo este lunes. Pero, ¿dónde están jugando ahora los jugadores que ganaron la primera Youth League?

Esta era la plantilla de Raúl en la primera Youth League

El once titular que sacó Raúl González en aquella final de la Youth League estuvo conformado por Luis López; Santos, Pablo Ramón, Víctor Chust, Miguel Gutiérrez; Antonio Blanco, Marvin, Sergio Arribas, Morante y Pablo Rodríguez.

Luis López, el portero de aquel equipo de Raúl, y que paró un penalti en la final, juega en el Eibar, en Segunda División, aunque no es titular. Tras su paso por la cantera del Real Madrid, también jugó en el Mirandés. Sergio Santos juega en el Nástic de Tarragona, pasando anteriormente por el Real Unión, Real Murcia, Algeciras y Mirandés.

Seguimos por la defensa. Pablo Ramón es jugador del Racing (también pasó por Mirandés y Espanyol), Víctor Chust juega en Primera con la camiseta del Elche tras estar varios años en el Cádiz y Miguel Gutiérrez está en el Nápoles tras dar un salto en su carrera en las filas del Girona. Era sin duda este lateral izquierdo una de las estrellas de aquel Real Madrid.

Antonio Blanco es una figura clave en el Deportivo Alavés, en Primera. Mientras que Marvin y Sergio Arribas juegan en Segunda. El primero en Las Palmas y el segundo en el Almería. Ambos buscan el ascenso. Arribas fue durante su generación una de las grandes perlas dentro de La Fábrica. Iván Morante es pieza importante en el Burgos en Segunda y Pablo Rodríguez, autor de uno de los goles, juega en el Lech Poznan de Polonia.

El resto de la plantilla liderada por Raúl González estaba conformada por los siguientes jugadores: Toni Fuidias (Nástic de Tarragona), Lucas Cañizares (Tondela), Álvaro Carrillo (Huesca), Lucas Alcázar (Castellón), Dotor (Málaga), Jordi (Huesca), Sintes (Córdoba), Aranda (Famaliçao), Peter González (Valladolid), Latasa (Valladolid) y Salazar (Eldense).