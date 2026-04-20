La Fábrica busca la gloria.

El Real Madrid está a un paso de decretar que La Fábrica es la mejor cantera de Europa y, muy probablemente, del mundo. Clasificados con sudor y sangre a otra final de la Youth League para levantar el título seis años después, el equipo blanco jugará ante el Brujas el último partido para buscar la gloria. Un largo camino del que solo esperan concluir de una forma: ganar y ser campeones.

El objetivo es claro: serlo como la última vez que tocaron el cielo. Lo hicieron en 2020, cuando aún estaba Raúl González Blanco en el banquillo. Un equipo ganador que superó el favoritismo del Benfica para imponerse con un 3-2 histórico. Esta vez, están trazando un camino intachable. De Raúl a Álvaro López. En semifinales ante el PSG aguantaron en una tanda de penaltis con un Javi Navarro más que colosal. Ahora, al frente, el conjunto belga es el último obstáculo.

El condicionante contra el Brujas es llamativo. Nunca un equipo de su país había alcanzado una final de la Youth League. Es decir, el nerviosismo de ser la primera vez que lo hagan juega a favor del Real Madrid. Al otro lado, un conjunto merengue que por fin pudo poner fin a la mala racha de haberse quedado a las puertas de una final en tres de las cuatro semifinales que había disputado hasta el viernes. El reto es mayúsculo para que La Fábrica entre en el olimpo del fútbol juvenil: ser, junto con Barcelona y Chelsea, los únicos en ganar varias veces la competición.

La Fábrica quiere honrar la historia del Real Madrid en Europa

«Estamos listos para salir al campo e intentar ganarles», comentó Javi Navarro. «Será difícil. Si ganamos esta competición, pasaremos a los anales de la historia del club, y eso es lo mejor que hay», añadió Liberto Navascués. Los jóvenes talentos del Real Madrid pisan fuerte y llaman a la puerta para jugar algún día en el primer equipo. A diferencia de otras temporadas, en el club se apuesta más fuerte por lo que viene de la cantera, que no es poco. Muchas ya conocen la exigencia de jugar en el Santiago Bernabéu, y para seguir teniendo oportunidades, sabe que ganar la Youth League es argumento de peso.

El mundo del fútbol estará puesto en Lausana entre las dos canteras más en forma de Europa, con un Real Madrid extramotivado por traer el trofeo a la capital española. El trabajo de unos largos meses se decidirá en Suiza, donde tendrán la oportunidad de volver a ganar 2.069 días después. La Fábrica está más unida que nunca para soñar a lo grande, y buscar la gloria es el mensaje grabado a fuego en el vestuario. De nuevo, el Real Madrid quiere ser campeón de Europa, y la historia del club le acompaña.