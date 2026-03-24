Brahim Díaz no se toca. El internacional marroquí no saldrá del Real Madrid este verano, a pesar de que son varios los clubes que están pendientes de sus movimientos, como es el caso del Borussia Dortmund. Pero lo que es seguro en estos momentos es que la temporada que viene seguirá en la primera plantilla, sobre todo tras demostrar que, de la mano de Álvaro Arbeloa, vuelve a ser un jugador tremendamente competitivo y con capacidad para tener un papel importante dentro del equipo.

Brahim ha demostrado a Arbeloa que puede ser útil y el entrenador madridista, que reconoció que podía estar siendo injusto con él, le ha dado la oportunidad. El malagueño la está aprovechando. Ha sido importante en la eliminatoria contra el Manchester City en los octavos de final y ha respondido cuando el equipo lo ha necesitado.

Brahim es un futbolista que encaja en la idea de Arbeloa, ya que el técnico siempre ha valorado su capacidad para adaptarse a múltiples posiciones y su facilidad para romper líneas con conducción. Después de la Copa de África, donde fue importante para Marruecos, regresó renovado y centrado en convertirse en un jugador importante. Sabe perfectamente que no tendrá el rol de titular indiscutible, pero tiene claro que puede ser clave dentro de la plantilla.

Brahim ha vivido situaciones exigentes en el Real Madrid, pero siempre ha tenido claro que no es el momento de generar ruido. Su camino pasa por bajar la cabeza, trabajar y aprovechar los minutos que vaya teniendo, como está haciendo. El malagueño siempre se ha caracterizado por ser un jugador que suma en el vestuario y que está centrado en mejorar.

Brahim es clave dentro del vestuario

Al mismo tiempo, tanto Arbeloa como el Real Madrid valoran muy positivamente todo lo que aporta Brahim dentro del vestuario, ya que es uno de los jugadores más queridos de la plantilla. «Es el amigo de todos», aseguran desde el vestuario blanco, donde destacan su simpatía, su alegría y su compañerismo.

Ese cariño se vio reflejado tras la Copa de África. Brahim falló un penalti en la final que pudo dar el título a Marruecos frente a Senegal. El golpe fue duro, pero cuando regresó al vestuario comprobó el apoyo de todos sus compañeros. Y es que todos valoran a un futbolista de esos a los que se les puede considerar como pegamento del grupo.

Por ello, Arbeloa tiene claro que Brahim será importante dentro del terreno de juego, pero también fuera de él. Es un jugador muy a tener en cuenta, no solo por su rendimiento, sino porque es capaz de generar un ambiente positivo y sacar una sonrisa a cualquiera de sus compañeros.