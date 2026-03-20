El Borussia Dortmund, que ha mantenido conversaciones con el Real Madrid en las últimas semanas por el interés de los blancos en el central Nico Schlotterbeck, se ha interesado por la situación de Brahim Díaz, que es otro de los jugadores que el club blanco podría poner en el mercado este verano.

El hispano-marroquí, que ha recuperado su mejor versión en los últimos partidos con el Real Madrid, es un jugador que encajaría perfectamente en lo que busca el Borussia Dortmund para dar un salto de calidad en su pelea para dar un salto de calidad que le permita competir la Bundesliga con el todopoderoso Bayern y ser, de paso, más competitivos en la Champions.

Brahim Díaz había tenido una temporada discreta hasta hace un par de semanas. Sus números globales son insípidos. Ha participado en 30 partidos (20 de Liga y 9 de Champions) y sus guarismos son más bien grises: un solo gol y seis asistencias. No contó demasiado para Xabi Alonso, después se marchó a la Copa de Africa donde le pilló la destitución del técnico y su regreso, tras fallar el penalti que dejó a Marruecos sin título, no fue nada fácil.

Mbappé le dio una oportunidad

Arbeloa apenas había contado con él… hasta que se lesionó Mbappé. El hueco dejado por el delantero francés no fue aprovechado por Gonzalo y el técnico del Real Madrid se la jugó en Balaídos con Brahim Díaz. El hispano-marroquí respondió con un partido notable y repitió en el once frente al Manchester City. Y pasó a sobresaliente, lo que le valió no sólo para repetir titularidad ante el Elche sino para ganarse un sitio para el duelo del Etihad.

Brahim Díaz ha vuelto a sentirse importante en esa posición indetectable siempre merodeando el área. A veces falso nueve, a veces segundo punta, a veces mediapunta. Siempre lúcido en ataque y sacrificado en defensa. Su sombrero el día del Manchester City previo al segundo golazo de Fede Valverde es sencillamente una obra de arte.

La situación contractual de Brahim en el Real Madrid tiene trampa. Aunque su ampliación de contrato no se ha hecho oficial, el hispano-marroquí no acaba su vinculación en junio de 2027, sino que la amplió hace meses hasta 2031. Desde el punto de vista estratégico es un jugador clave en el proceso de expansión del club blanco en África.

Sin embargo, la grave lesión de Rodrygo Goes y el overbooking de delanteros cuando se recuperen todos y regrese Endrick, podría provocar que el Real Madrid escuchara ofertas de Brahim. La voluntad del futbolista, expresada en público y en privado, no es irse del club blanco sino todo lo contrario. Brahim quiere quedarse, está a gusto en el Real Madrid y en la ciudad y sólo si el club le planteara la necesidad de una salida y no contara para el entrenador que estuviera al frente la próxima temporada se plantearía escuchar ofertas.